Il canto delle Sirene della Borsa

Ancora una volta tocca al Belpaese doversi “adattare”, facendolo in maniera non proprio da tenere come riferimento un adattamento mediterraneo ad attività nate Oltreoceano e lì cresciute ed evolutesi. Dall’altro lato dell’Atlantico l’Investitore puro, singolo talvolta, in forma associata nella maggior parte dei casi, è un operatore finanziario che segue il mercato dei capitali dovunque nel mondo e mette in atto due tipi di comportamenti, uno speculativo, quindi meramente finanziario, e/o un altro, definibile, anche se impropriamente, economico. Il primo serve per evidenziare un interesse minore ai numeri aziendali per concentrarlo invece sul mercato borsistico. La sua strategia è quindi di acquisire partecipazioni in attività di ogni genere quando la quotazione dei relativi titoli è bassa e rivenderli appena il mercato degli stessi sarà risalito, quindi la differenza tra il valore di vendita e quello di acquisto sarà ritenuto soddisfacente per l’investitore. Discorso diverso è quello del secondo tipo di investitore che, individuato un settore economico come promettente per il suo andamento nel tempo, compra sempre alle migliori condizioni ma non vende subito e lo tesaurizza tenendolo in portafoglio. È presente da un po’ di tempo un consistente numero di imprenditori di tipo economico produttivo che si sta facendo catturare, per i motivi più vari, dal canto delle Sirene della Borsa. Secondo gli economisti classici, soprattutto quelli della prima metà del secolo scorso, ferma restante l’opportunità di diversificare gli investimenti, fatto ciò era altrettanto corretto rafforzarsi dal punto di vista finanziario, badando quindi a immettere in esse capitali propri in maniera consistenti.

Attualmente una generazione di imprenditori italiani, non troppo giovani né troppo vecchi, sta pensando di guardarsi intorno per giocare. Di gioco bisogna parlare dato che, il più delle volte, queste persone non sembrano motivate dalle necessarie argomentazioni tecniche e finanziarie. Poiché non si tratta di personaggi secondari, il pericolo che operazioni di tal genere si ripercuotano negativamente sull’economia è reale. Non esiste un sistema che induca a ravvedersi di questa tattica, mai strategia, di persone che soffrono di qualcosa che ricorda da vicino la ludopatia.

Con una differenza: chi soffre di quella patologia fa male solo a se stesso. Gli imprenditori accennati sopra possono fare danni seri ai connazionali e anche più.