Il capo dell’esercito israeliano: prepararsi a un ingresso in Libano

Halevi ai soldati: Hezbollah riceverà una risposta molto forte

Roma, 25 set. (askanews) – Il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, Herzi Halevi, ha detto ai soldati, durante un’esercitazione sul confine settentrionale, di prepararsi a un possibile ingresso in Libano.Bisogna “preparare l’area alla possibilità del vostro ingresso” ha dichiarato Halevi, e “continuare a colpire Hezbollah. Oggi Hezbollah ha allargato il suo campo di tiro – ha aggiunto riferendosi a un missile lanciato sul territorio israeliano – e più tardi riceverà una risposta molto forte”.In un video diffuso dall’esercito, il generale Halevi ha detto ai soldati che l’obiettivo è “molto chiaro: riportare gli abitanti del Nord in sicurezza. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo preparando la manovra (…), il vostro ingresso lì con potenza, il confronto con gli uomini di Hezbollah che vedranno cosa significa essere combattenti professionisti, altamente qualificati ed esperti”.