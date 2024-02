Il capolavoro di Yourcenar “Memorie di Adriano” diventa una serie tv

Roma, 16 feb. (askanews) – “Memorie di Adriano”, bestseller capolavoro di Marguerite Yourcenar che racconta la vita del successore di Traiano, arriverà presto in tv.

Diventerà una serie televisiva scritta e sceneggiata da Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega per “Il desiderio di essere come tutti” e autore di sceneggiature per Nanni Moretti, Paolo Virzì, Francesca Archibugi, Marco Bellocchio, Matteo Rovere, Daniele Lucchetti e Saverio Costanzo. Prodotta da Ilbe, società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi fondata da Andrea Iervolino e Monika Bacardi, racconta in sei puntate la storia dell’Imperatore Adriano.

Fin dall’infanzia, si dipinge la vita di un uomo profondo e sensibile, consapevole del suo ruolo imperiale e del peso che porta con sé. Sullo schermo, una ricerca ossessiva della libertà, costruendo stati di grazia che rendono gli esseri umani uguali, al di là dei ruoli e delle convenzioni sociali. Diplomatico saggio e lungimirante ed essere umano contraddistinto da splendori e paure, Adriano difende il suo immenso amore per le arti per coprire la vergogna causata dal vuoto della sua giovinezza. E poi le sue passioni: una bisessualità naturale e completa, che era anche controversa ed egocentrica. I dolori e le tragedie, i sentimenti di profonda amicizia e il rispetto per l’umanità. Tutti temi che verranno esplorati nella serie, offrendo uno sguardo intimo sulla complessa psicologia dell’imperatore e sul suo impatto duraturo sulla storia e sulla cultura europea.

“Siamo entusiasti di annunciare questa nuova produzione che porta alla vita lo straordinario mondo di Marguerite Yourcenar attraverso la penna di Francesco Piccolo – ha dichiarato Andrea Iervolino, ceo del Gruppo Ilbe – siamo pronti a portare sullo schermo la storia avvincente e complessa dell’Imperatore Adriano, esplorando il suo spirito libero e le sue sfide personali in una serie che promette di far rivivere agli spettatori la storia di uno dei personaggi più influenti della storia dell’antica Roma. La vita di Adriano viene raccontata in un momento di grande cambiamento storico, di traumatiche rivoluzioni di valori avvenute tra la fine del paganesimo e l’inizio del Cristianesimo, un momento di transizione simile all’attuale panorama mondiale, costantemente sconvolto da profonde trasformazioni”.

Dal capolavoro di Marguerite Yourcenar, che ha venduto 25 milioni di copie in tutto il mondo: ecco l’avventura umana del giovane Publio Elio Adriano, destinato a diventare imperatore e “signore di tutte le cose”. Un’esistenza in bilico tra passioni ordinarie e avvenimenti straordinari, tra fugaci fuochi dell’anima e amori assoluti, illusioni, vittorie e strazianti solitudini. Le forze e le debolezze di un genio, sovrano di un regno immenso, unico nella storia del mondo.