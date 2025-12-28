Il Capri Best International Film a “Un semplice incidente” di Panahi. L’isola azzurra crocevia del grande cinema

Il Capri Best International Film dell’Anno viene assegnato a “Un semplice incidente”, l’ultima opera di Jafar Panahi, scelta dalla Francia come candidato agli Oscar 2026 nella categoria Miglior Film Internazionale e vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025.

L’annuncio è stato dato dal chairman di Capri Hollywood 2025, l’attore Vince Riotta, nel corso dell’inaugurazione della 30ª edizione della manifestazione, promossa con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, e con la partecipazione di Intesa Sanpaolo e Givova.

La cerimonia in Piazzetta, particolarmente emozionante, ha visto protagonisti la Banda della Gendarmeria della Città del Vaticano (premio Capri Hiumanitarian Award) e il piccolo Alessandro Gervasi (Capri Enfant Prodige Award), pianista prodigio di sette anni, già applaudito all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha eseguito Champagne nel mito di Peppino di Capri. Il giovane talento è stato scoperto da Cinzia TH Torrini, che lo ha voluto co-protagonista dell’omonimo film di Rai Fiction dedicato al leggendario artista, icona dell’isola di Tiberio.

Sul palcoscenico, a premiare la Banda musicale del Vaticano, sono intervenuti anche il geniale chitarrista Phil Palmer, il sindaco di Capri Paolo Falco e l’assessore ai Grandi Eventi Salvatore Ciuccio, in un momento di grande partecipazione istituzionale e artistica che ha suggellato l’apertura di un’edizione speciale del festival all’insegna della Pace e del Dialogo, come ricordato dal produttore della kermesse Pascal Vicedomini nel ringraziare gli “artisti del Papa” che si sono esibiti nel mito di Ennio Morricone.

Capri Hollywood conferma così la propria vocazione internazionale e il ruolo di ponte culturale tra cinema, musica e istituzioni, celebrando opere e talenti capaci di parlare al mondo con autenticità e coraggio.