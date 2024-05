Il cardinal Pizzaballa a Gaza visita comunità cattolica

Missione con l’Ordine di Malta per consegna cibo e medicinali

Gaza, 16 mag. (askanews) – Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme, è entrato a Gaza e ha raggiunto la parrocchia della Sacra Famiglia per una visita pastorale”. A riferirlo, in una nota, il Patriarcato latino di Gerusalemme che precisa che il porporato è accompagnato da Fra’ Alessandro de Franciscis, Grande Ospedaliere del Sovrano Ordine di Malta, da padre Gabriele Romanelli, parroco di Gaza e da una piccola delegazione che ha incontrato la popolazione “sofferente per incoraggiarla e per trasmettere un messaggio di speranza, solidarietà e sostegno”. Pizzaballa ha anche presieduto la messa nella chiesa parrocchiale con la comunità locale. La visita è la prima tappa di una missione umanitaria congiunta del Patriarcato Latino e del Sovrano Ordine di Malta, in collaborazione con il Malteser International e altri partner, mirata alla consegna di cibo salvavita e assistenza medica alla popolazione di Gaza. Un memorandum d’intesa che istituisce la missione congiunta è stato firmato il 14 maggio fra le parti.