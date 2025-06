Il cardinale Crescenzio Sepe nominato socio onorario del Lions Club Napoli Host

In un clima di solennità e profonda emozione, il Lions Club Napoli Host, uno dei club più prestigiosi e antichi d’Italia, ha conferito il titolo di Socio Onorario a Sua Eminenza Reverendissima, il Cardinale Crescenzio Sepe, nel corso di una cerimonia svoltasi nell’ambito del service distrettuale “La Ri-valorizzazione della SS. Annunziata di Napoli”.

La cerimonia, che si è svolta presso il Salone delle Colonne del Complesso Monumentale della SS. Annunziata, è stata un momento di grande rilevanza civile e spirituale, che ha visto la partecipazione di numerose autorità lionistiche, civili e religiose, insieme ai soci del Club e ai rappresentanti di altri Lions Clubs del territorio. Il conferimento del titolo è stato accompagnato da un caloroso ringraziamento al Cardinale Sepe, figura da sempre impegnata nel promuovere il dialogo, la solidarietà e la giustizia sociale. Presenti anche Lucia Fortini, assessore all’Istruzione della Regione Campania, il Past Governatore Renato Rivieccio, l’esponente del Rotary Club, Prof. Nicola Scarpato e la Dott.ssa Ornella Fratta, in rappresentanza dell’associazione Soroptimist International.

“La Sua presenza tra noi – ha dichiarato Rossella Fasulo, presidente del Lions Club Napoli Host – è un segno di vicinanza che ci onora profondamente. La Sua testimonianza di fede e la Sua instancabile dedizione agli ultimi rappresentano per tutti noi un esempio altissimo di servizio e umanità”.

Le conclusioni della cerimonia sono state affidate al Governatore Tommaso Di Napoli, anch’egli Socio Onorario del Club. Nel corso della cerimonia è stato anche presentato il volume “La Ri-valorizzazione della SS. Annunziata di Napoli”, una pubblicazione a cura del Lions Club Napoli Host, che raccoglie il frutto di oltre otto anni di interventi di restauro e riqualificazione promossi dal Distretto 108Ya Lions International, club capofila Lions Club Napoli Host, in stretta collaborazione con il Comune di Napoli – settore UNESCO – e la Soprintendenza.

Il testo, curato dalla professoressa Maria Albrizio, con la prefazione del professor Francesco Lucrezi e del professor Silvio Mastrocola, e con il sostegno del professor Pierluigi Vuilleumier, documenta in modo puntuale i numerosi interventi realizzati, tra cui: il restauro del cancello cinquecentesco e degli spazi adiacenti alla Ruota degli Esposti; la realizzazione su misura degli arredi del Salone delle Colonne; l’installazione di bacheche museali e di un impianto audio per conferenze; e altri contributi fondamentali alla conservazione di uno dei luoghi simbolici del patrimonio storico e spirituale di Napoli. Le sezioni tecniche del volume sono a cura dell’Arch. Ersilia Russo e offrono un approfondimento dettagliato sugli interventi effettuati.

Il libro è stato donato alle autorità e agli studiosi presenti. Inoltre, grazie a un QR-code, sarà disponibile anche in formato digitale, rendendo accessibile a un pubblico più vasto e lasciando un’importante impronta sulla storia e l’arte napoletana, valorizzata dal Distretto 108Ya del Lions International. La serata è stata arricchita dalla voce della Soprano Anna Giannetti.

“Quasi un decennio fa, a seguito di una mia visita al Complesso della Casa Santa dell’Annunziata di Napoli – ha aggiunto Maria Albrizio, coordinatrice distrettuale service -ammirandone la bellezza e rilevandone, purtroppo, Io stato di incuria in cui versava, pensai che sarebbe stata una buona iniziativa quella di adoperarmi, quale membro dei Lions, per la sua riqualificazione”.