Il Cardinale Sepe a Forcella: Il bene si diffonde

”Quello che è stato fatto alla Sanità e che ora si replica qui a Forcella dimostra che anche il bene si diffonde, non solo il male. Oggi si accende una bella luce che mostra come la sinergia di tanti riesce a realizzare qualcosa di meraviglioso”. Cosi’ l’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, durante l’inaugurazione a Forcella de La casa di vetro. Sepe ha sottolineato che ”tutto questo fa bene a tutti noi, fa bene al cuore e ci dice che non dobbiamo mai arrenderci al male perche’ sarebbe la sconfitta. Guai – e’ il monito del cardinale – ad abbassare le mani, a pensare che non ci siano futuro e speranza. Dobbiamo sempre ricordare che Napoli e’ citta’ aperta e fondata sulla speranza. Ognuno di noi – ha concluso – deve crederci, deve credere nelle proprie possibilita’ e deve impegnarsi in favore di una comune vocazione ad essere solidali”.