Il caso CNEL, versione aggiornata di “a volte ritornano”

È opportuno richiamare l’attenzione sul brano: “per fortuna che c’è il Riccardo”, come cantava Giorgio Gaber, attualizzato “il Renato”. Nel contado ci si chiede con frequenza chi sia più sciocco, la volpe o chi la rincorre. Dilatando il concetto, chi è più da condannare, chi avrebbe voluto abolire con un tratto di penna vergato d’impeto il CNEL o chi invece non si è dato mai da fare perché, negli anni, funzionasse come avrebbe dovuto a all’ inizio aveva fatto ? Il confronto finirebbe in parità o quasi. Al tempo. Il Consiglio Nazionale per l’ Economia e il Lavoro è stato voluto dai Padri Cosituenti, precisamente all’ articolo 99, e quindi è un tassello di un mosaico ben più organico e strategico per il Paese. Non era una novità, a quel tempo, perché lo stesso affondò le sue radici su modelli sperimentati retaggio addirittura dell’ altro secolo. In buona sostanza fu concepito come l’ ente di monitoraggio di due dei cardini su cui intendeva far articolare la neonata Repubblica, vale a dire l’ Economia e il Lavoro. Dal 1958, quando prese concretamente il via, il CNEL ha avuto fior di teste pensanti tra i suoi presidenti, partendo dal primo, Meuccio Ruini e proseguendo con Giuseppe Petrilli, passando per Giuseppe De Rita e Tiziano Treu, fino a arrivare a quello attuale, Renato Brunetta. Questi, prima di scendere in politica, si era formato alla facoltà di Economia di Ca Foscari a Venezia, diventando quindi docente al suo interno, continuando a ricoprire quel’ incarico ancora oggi. Se tanto fosse ancora poco per inquadrare il personaggio, si Intendano porte sin d’ora le scuse. Se appena avesse letto le finalità che costituiscono la ratio per cui quell’ ente fu costituito, qualche anno fa Renzi d’ Arabia, tutt’ altro articolo rispetto al Colonnello Lawrence, chiamato tra le dune El Aurence, l’ Oriente, quindi rioccidentalizzato in Lawrence di quei deserti, si sarebbe fatto vessillifero di tutt’altro. Probabilmente, con un raro gesto di modestia per cui non brilla, comunque pro domo sua, avrebbe proposto di riavviare quell’ apparato statale, non di sopprimerlo, come con forte miopia e smodata arroganza al contrario tentò di fare. Ma si sa, ogni botte da il vino che contiene e non vale a niente dedicare altro tempo all’ argomento. Rimanendo in campo enologico, è la botte piccola quella scelta dai produttori per conservare un vino che sia di qualità “sana, legittima e mercantille”, come le Scienze Merceologiche definiscono quella del nettare degli dei destinato ai suoi consumatori di questo mondo. Così, dannato sia chi pensa a allusioni, la Giorgia (ex o quasi) de noantri, stante l’uso di mondo da lei acquisito in breve tempo, per la vicenda del salario minimo pensa e propone alla maggioranza e all’opposizione di far coordinare la questione al CNEL di Brunetta. Che dire, una settimana che si apre e si chiude con due Coups de Theatre, il primo che porta sul palcoscenico la tassazione degli extra profitti bancari, il secondo che vede togliere di bocca alle tigri -o iene ?- del Parlamento una vittima sacrificale quale è quella della questione del salario minimo. Che dire, non sono prove di tenuta dei nervi saldi che gli italiani e chi è in contatto con loro hanno l’opportunità di vedere con frequenza in circostanze analoghe. Comunque, almeno per quanto riguarda il CNEL, l’ augurio è che il Presidente Professor Brunetta al più presto possa informare gli interessati qualcosa che somigli, seppure in versione laica, al cardinalizio “nunzio vobis gaudium magnum” quando si elegge un papa: siamo pronti a affrontare di petto la questione o quantomeno ci stiamo (ri) attrezzando per esserlo. Aggiungendo che comunque andranno gli sviluppi, sarà un successo. Quel Consiglio, operando in pieno, dimostrerà di essere uscito dalla “rianimazione.” Alla faccia di chi lo dava per morto “, avrebbe commentato Totò, aggiungendo ” E quel che si è detto, si è detto”.