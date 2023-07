Il caso dell’Istituto d’arte Palizzi e di Stefano Brun. Quando un grande manager diventa anche un leonardo nella promozion culturale

Questo volume è insolito non solo per la forma quadrata a sottintendere un richiamo artistico, ma anche per la coralità dei suoi testi tutti inneggianti a Stefano Brun (nel sessantesimo anniversario della sua scomparsa) e all’Istituto d’Arte Palizzi. L’autrice ha voluto arricchirlo con i tantissimi contributi, dai parenti del protagonista, come Vittorio Brun, storico ed autorevole top manager delle società pubbliche Napoletanagas e Acqua Campania, a Paola Giunta, preside dell’Istituto. fino alle foto d’epoca tratte dall’archivio Parisio-Troncone. Così il protagonista ha potuto e saputo identificarsi con l’Istituto (che prima era dedito alla formazione dell’arte industriale, dal legno al metallo, dal cesello alla pittura su ceramica e che ora ha anche incorporato l’insegnamento musicale e coreutico) sia trasfigurandolo in un cenacolo di scienza e conoscenza, sia impreziosendolo di opere e di documentazioni e sia aggiornandolo ai più avanzati regimi didattici ed artistici. Grazie a lui, sempre combattivo e poliedrico, l’Istituto si è potuto anche evolvere in un museo di straordinario valore. Un volume questo resosi necessario non solo per attestare la grandezza di una “guida e padre nobile” come Brun, ma anche per ricordare che qui hanno insegnato grandi firme, da Gaetano Filangieri a Domemico Morelli compreso lo stesso Filippo Palizzi.