Il caso Graded e Data Masters: quando l’AI diventa cultura d’impresa

L’Intelligenza Artificiale non è più una promessa, ma una realtà che sta ridisegnando modelli organizzativi, processi e competenze. Eppure, la vera rivoluzione non risiede solo nelle tecnologie, ma nella capacità delle persone di comprenderle e guidarle.

È qui che entra in gioco la formazione aziendale in AI, la leva più potente per costruire un vantaggio competitivo duraturo.

Come sottolinea Vito Grassi, AD di Graded SpA, “il vero cambiamento passa dalla capacità di formare persone che abbiano l’ambizione di governare l’innovazione e la rivoluzione digitale, e non solo di subirla”.

Un messaggio che fotografa perfettamente la sfida che oggi affrontano le imprese italiane: trasformare la tecnologia in competenza, e la competenza in valore.

Secondo i dati di una Ricerca realizzata da Intesa Sanpaolo e Università Luiss Guido Carli, il 18,6% delle aziende ha già adottato soluzioni basate su Intelligenza Artificiale, quasi una su due (43%) segnala già un miglioramento dell’efficienza operativa. Inoltre, tra gli stessi dati emerge che 8 imprese su 10 investiranno in percorsi formativi specifici nei prossimi tre anni.

Un segnale chiaro: la formazione non è più un’attività accessoria, ma un asset strategico di governance.

Tra le aziende che stanno investendo con decisione in questa direzione, spicca Graded, realtà napoletana leader nei servizi di ingegneria per l’efficienza energetica.

Come racconta Vito Grassi “in Graded abbiamo da poco lanciato, in collaborazione con la società Data Masters, un corso di formazione sull’IA aperto a tutti i dipendenti e collaboratori del gruppo».

L’obiettivo? Non solo avvicinare i collaboratori alla materia dell’Intelligenza Artificiale, ma renderli parte attiva della trasformazione digitale dell’azienda. Una scelta di visione, che mira a coinvolgere anche le professionalità con competenze più tradizionali, accompagnandole verso nuovi strumenti e metodologie.

Il programma formativo sviluppato da Data Masters per Graded si fonda su un principio chiave: la tecnologia non sostituisce il capitale umano, lo potenzia. Dalla gestione intelligente dei consumi alla manutenzione predittiva, fino all’analisi della sostenibilità tramite digital twin e algoritmi di ottimizzazione, ogni modulo del corso è progettato per trasformare i concetti in applicazioni concrete.

La collaborazione tra Graded e Data Masters dimostra che l’AI può diventare una risorsa di governance, non solo un tool tecnologico.

Formare il personale significa creare una cultura organizzativa capace di leggere i contesti e anticipare i cambiamenti,coniugare competenze tecniche e soft skill, innovare in modo etico, sostenibile e consapevole.

In questa prospettiva, la formazione diventa il primo passo per costruire ecosistemi aziendali intelligenti, dove persone e tecnologie collaborano per generare valore condiviso.