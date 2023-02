Il caso Nutella: il made in Italy nel mondo vince con l’arma del “pregio”

Un prodotto italiano, precisamente piemontese campano, la Nutella, sta avendo risultati di vendita più che positivi anche sui mercati internazionali, migliori di ogni altro conterraneo, anche se di settori diversi. È noto che il Made in Italy, anche in tempi di carestia e vacche magre come quello attuale, ha una sua collocazione nell’offerta mondiale di prodotti di qualità medio alta, difficile da scardinare. La stessa, nell’ immaginario di chi, fino a qualche giorno addietro, si fosse accostato alla materia senza alcun comportamento assimilabile a quello di tipo professionale, sarebbe stata ipotizzata come composta per gran parte dal settore auto, da quello della moda e da tutto ciò che fa italian life style.Tale almeno era fino a ieri l’opinione diffusa dell’ italiano medio che avrebbe difficilmente ipotizzato, sezionando l’export del Bel Paese, di poter trovare in quella lista altro di diverso genere. Al contrario, nell’ assortimento delle “cose di casa” vendute oltre confine e lì ben accette, campeggia anche quella crema di cioccolata e nocciole. Gli specialisti di ricerche di mercato internazionali hanno concluso che quel prodotto, uno dei connubi più riusciti in assoluto tra una risorsa del Nord e una del Sud del Paese, il cioccolato piemontese e le nocciole campane, è diventato quasi ovunque uno dei prodotti più tipici tra quelli definiti etnici e al tempo stesso di gradimento universale. Di grande accettabilità in ogni mercato mondiale in cui compete, è forte anche della sua denominazione. Essa è tra le parole italiane più conosciute al mondo, insieme ad alcuni brand di automobili, di moda, di gioielleria e di genere simile. La presentazione del caso appena riportato vuole essere la premessa di una considerazione che, quasi certamente, non troverà facile e univoco consenso. In economia, principalmente nella parte micro, quando si affronta la teoria della produzione e si analizzano i presupposti per l’avvio di una attivitá e i fattori, interni e esterni, che la condizionano, si individuano tra di essi alcuni ritenuti i più importanti. Uno per tutti è lo stato del mercato nel quale si vuole collocare quanto si intende realizzare. Gli economisti definiscono, a seconda della presenza storica al suo interno di prodotti similari a quello nuovo che si vorrebbe mandare a competere con essi, come minimo teorico vergine, e come massimo reale saturo o maturo. Nella seconda ipotesi o poco distante da essa, potrebbe conseguire per l’imprenditore potenziale produttore che intenda affrontare quel mercato, la determinazione che bene farebbe se battesse in ritirata. Approfondendo l’argomento, non è difficile individuare che la carta vincente che la maggior parte della produzione italiana può giocare, sta più nelle mani del giocatore che nella combinazione delle altre già sul tavolo. Ha un nome, e uno solo, che rende il risultato da esso generato impareggiabile: il pregio. Questa qualifica è diversa dalla qualità, dalla compatibilità con la Green Economy, dall’eccellenza e altre attribuzioni del genere. È qualcosa che sta al di sopra di tutto, con pochi sforzi paragonabile a quella che è la classe per le persone. In questo inquadramento generale gli italiani non hanno rivali. La sfida che nei prossimi anni si presenterà per l’economia del Paese sarà appunto vincere la concorrenza internazionale sul mercato interno e su quello estero con l’arma del pregio. È chiaro ormai da tempo e si sta determinando sempre più la tendenza all’ azzeramento, se non peggio, dei margini di competitività della produzione domestica.

Ciò interessa soprattutto quei prodotti, anche frutto di lavorazione complessa, che si possono realizzare a est o a ovest del mondo quasi a parità di costi. Il distinguo potrà essere fatto tra la qualità finale con l’ impiego di componenti simili, riferibile quindi solo al grado di qualificazione della manodopera. Ma il pregio è un requisito diverso e difficilmente replicabile. Non si capirebbe altrimenti come un prodotto che trae la sua origine dall’ utilizzo di quanto resta dopo la selezione del cacao al nord e della raccolta delle nocciole al sud della penisola, abbia avuto una escalation paragonabile a quella pietra che, nella realizzazione di un edificio,, dapprima scartata, fu utilizzata poi come testata d’angolo. Dalla seconda metá del secolo scorso si sono cimentati nel tentare di imitare quella crema colossi del settore internazionali, anche di importanza superiore al suo produttore sabaudo. Nonostante tutto e tutti, i risultati sono rimasti, per l’ appunto, imitazioni. La ricetta per riequilibrare il PIL del Paese ha bisogno di molti altri ingredienti e la sua realizzazione è più complessa di quanto fin qui esposto. Ma una cosa è certa: se manca l’ingrediente pregio, il risultato non sarà quello auspicato dagli autori e sarà difficile la sfida della prima metà del secolo.