Il caso Turchia: Sciarrone racconta il passato e il futuro del Paese rifondato cento anni fa da Ataturk

di Fiorella Franchini

Gli eventi e le persone che hanno plasmato il mondo rivestono un’importanza storica. Analizzando, dunque, l’evoluzione delle società si può notare, soprattutto per le vicende dell’ultimo secolo, che seguono un filo storico, fatto spesso di cause e conseguenze. A 100 anni dalla nascita della Repubblica di Turchia, avvenuta il 29 ottobre 1923, la monografia di Roberto Sciarrone, giornalista e storico, ripercorre il passaggio dall’Impero Ottomano alla Repubblica di Mustafa Kemal Atatürk, disegnando nell’ultimo capitolo, situazioni presenti e possibili scenari futuri di politica estera della Turchia di Recep Tayyip Erdoğan. Tra la fine dell’Impero e la nascita della Repubblica laica e nazionalista, ispirata alle liberal democrazie europee, fino al presidenzialismo Erdoğan, il mito del Turan ha continuato a esercitare le sue suggestioni. Turan è quel luogo perduto che avrebbe dato i natali a una miriade di popoli e tribù dell’Eurasia, in particolare a turchi, magiari, mongoli, bulgari, finni e giapponesi. Un luogo mitologico, spirituale e identitario, che si ritrova nei programmi politici del partito nazionalista Fidesz, che ha traghettato l’Ungheria verso l’Anatolia, l’Asia centrale e l’Estremo Oriente, e del Consiglio Turco, fonte di preoccupazione per la Russia che non vede di buon occhio queste aspirazioni verso un risorto Impero Ottomano e teme l’implosione della Federazione russa.

Roberto Sciarrone, attraverso le carte degli archivi degli Uffici Storici dello Stato Maggiore italiano, della Marina Militare, dei Documenti diplomatici italiani, oltre alla corposa storiografia straniera, e a una fitta e inedita corrispondenza, ricostruisce gli eventi principali e la figura di Mustafa Kemal, eroe nazionale e poi leader del Partito Popolare Repubblicano, fondatore e primo presidente della Repubblica di Turchia. Nominato Atatürk (padre dei turchi) egli ha incarnato lo spirito del tempo, recidendo i legami del passato con l’adozione di un nuovo regime politico e l’abbandono dell’Islam, ridefinendo “il nuovo significato di essere turco”. L’autore affronta i principali snodi storico-politici e militari legati al ruolo ricoperto dall’Impero ottomano nel corso della Prima guerra mondiale, e alcune operazioni belliche solo apparentemente poco importanti, come le battaglie a Gallipoli, sul Caucaso e in Medio Oriente che influenzeranno parte degli avvenimenti politici del dopoguerra, offrendo ampi approfondimenti che contribuiscono a decifrare la complessità della società ottomana. Un lavoro che può colmare una parte del gap cognitivo che, purtroppo, permane in Italia e in Europa circa questo paese, sul suo ruolo strategico sia per la posizione geografica, come corridoio mediterraneo e anello di congiunzione con altri continenti, sia per la sua importanza come attore chiave nelle questioni internazionali. L’analisi storica contribuisce a fare luce sulla complessità delle dinamiche politiche, sociali ed economiche della Turchia di oggi, fornendo strumenti d’indagine utili a contestualizzare e dare risposte oggettive circa gli orientamenti attuali di Ankara. Un paese molto più nazionalista, più assertivo e consapevole dal punto di vista militare e della difesa, che sta puntando su determinati settori, tra cui quello tecnologico e militare con una crescente competitività, “molto più consapevole e che continua a essere un grande Paese e, soprattutto, che ha un orgoglio molto più evidente rispetto agli altri anni e che lo stesso Erdogan, come dimostrano le vittorie elettorali di maggio scorso, ha contribuito ad accendere e a rinvigorire”, fa notare Valeria Giannotta, direttore scientifico dell’Osservatorio Turchia, spesso anche in contrapposizione con l’Unione Europea alla quale dovrebbe aderire. Il volume, 1923, la nascita della Repubblica di Turchia. Da Costantinopoli ad Ankara, quale futuro? – edito da Nuova Cultura – arricchito dalla prefazione di Antonello Folco Biagini e dalla postfazione di Fabio L. Grassi, nell’ultimo capitolo, non si sottrae alle ipotesi di un futuro prossimo venturo. Le elezioni di maggio 2023 confermando per il terzo mandato consecutivo, Recep Tayyip Erdoğan, hanno ratificato anche il suo obiettivo: “Una nazione, una bandiera, una patria, uno Stato. Questo non è uno slogan, questi sono i capisaldi della nostra esistenza”. Un mondo non soltanto orientato verso l’Europa, e l’Occidente”, ma che palesemente vuole “centrare” sull’Asia la sua prossima sfera d’influenza, una vocazione imperiale non più “panislamica ma panturanica, centro del mondo turcofono”, dalla Tracia allo Xinjiang, dall’Azerbaigian alla Siberia fino alle coste del Mar del Giappone. Un lavoro accurato destinato non solo agli specialisti ma anche al grande pubblico, perché resta attuale l’affermazione dello storico greco Tucidide: “Bisogna conoscere il passato per capire il presente e orientare il futuro”. Una consapevolezza che deve sopravvivere allo scorrere del tempo e delle civiltà, mantenendosi concreta, soprattutto in un’epoca come la nostra, dove l’accessibilità alle informazioni è più semplice, ma non sempre proporzionata a una concreta capacità di comprendere fatti ed eventi.