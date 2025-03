Il castigamatti

Con disappunto va notato che quei tarli aggrediscono, prevalentemente e in maniera più che massiccia, le Teste Pensanti che operano in ogni angolo del mondo. Si aggiunga che, in maniera più che subdola, i bersagli che vanno a segno con maggior frequenza sono quelli dei capi delle cosiddette Super Potenze. Il Presidente Trump non è il solo a agire senza criterio in ogni sua mossa.Lo segue Zar Putin indietro di una sola lunghezza rispetto al primo, seguito da una pletora più che nutrita di colleghi in vena di imitare i primi che hanno aperto le danze… di guerra.

Una chicca del Biondo di Washington: l’ annuncio della concreta possibilità di applicare un “dazio universale” destinato a percuotere ogni paese che, per ogni genere di prodotti e servizi, abbia come mercato particolare il territorio degli USA e quelli che vanno per prassi consolidata al seguito della bandiera a Stelle e Strisce. Tornando con l’attenzione al comportamento dell’attuale inquilino della Casa Bianca, con molta probabilità capiterà di fare il paragone dell’ atteggiamento da lui ostentato nei suoi inquietanti quanto estemporanei interventi nel mondo dell’ informazione con Nerone, l’imperatore romano piromane. Quest’ ultimo diede l’ordine ai suoi fedelissimi di dare fuoco alla Città Eterna, standosene in un osservatorio che gli permetteva di guardare lo spettacolo del rogo della lira. Non andrà lontano dal vero perché, se la notorietà di quell’imperatore, seppure chiaramente negativa, ha lasciato la sua traccia sul Grande Libro della Storia, per l’ Incosciente d’Oltreoceano si prepara il totale oblio che il mare dello stesso, inghiottendolo, gli causerà. Intanto sarà bene prepararsi alle eventualità più gravi. Vuole un monito che circola, insieme a tanti altri nei campi, che le botte sferrate dai pazzi sono particolarmente dannose in quanto colpiscono gli avversari dovunque, anche nelle parti del corpo di particolare vulnerabilità, come la testa, per l’appunto.

In tempi lontani ma non tanto, i malati di mente erano considerati dai sanitari che li avevano in cura e quindi erano a diretto contatto con loro, come esseri umani mal riusciti, quindi a mala pena sopportati, senza ricevere cure mirate. Di conseguenza venivano rinchiusi nei manicomi, strutture molto volte ricavati da edifici fatiscenti, spesso utilizzando strutture abbandonate e non presidi medici specifici, dove si faceva finta di praticare solo cure specialistiche alla mente dei malcapitati ristretti al loro interno. Uno degli strumenti, si fa per dire, per curare – meglio: per tenere a bada – quanti di loro davano in escandescenze più degli altri, era l’ uso del cosiddetto castigamatti. Esso altro non era che un bastone nodoso con cui venivano “trattati’ gli infelici malati più esuberanti. Un salto con la mente e si arriva direttamente al momento attuale, cioè un periodo in cui, accanto alle normali tare del cervello più diffuse, hanno guadagnato posizione i deliri, con maggior peso quelli di grandezza e onnipotenza.