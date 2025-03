Il Centre Pompidou a Parigi si rinnova: trasloco “colossale”

Il museo di Arte moderna chiude per 5 anni

Milano, 6 mar. (askanews) – Il museo di arte moderna di Parigi, il Centre Pompidou, uno dei più grandi al mondo, si prepara alla più imponente opera di rinnovamento della sua storia. Dopo un weekend di eventi e dj set, le sale della sua collezione permanente verranno svuotate: oltre 2.000 opere di valore inestimabile, da Francis Bacon a Marcel Duchamp da portare via. Ad occuparsene un team di specialisti. “Il trasloco del museo è un’operazione colossale, alla quale ci stiamo preparando da diversi mesi, se non anni – ha dichiarato la direttrice della produzione Claire Garnier – è una grande sfida logistica e non solo per il volume e il valore di queste opere, ma anche per tutte le altre operazioni di rimozione, poiché è l’intero edificio che deve essere svuotato, quindi non solo le collezioni, ma anche la biblioteca pubblica e tutti i servizi”.Le mostre temporanee saranno accessibili fino a settembre poi il museo, inaugurato nel 1977 su progetto di Renzo Piano e Richard Rogers, chiuderà per 5 anni durante i quali sarà oggetto di una riqualificazione di ampia portata, comprensiva di rimozione dell’amianto. Il budget previsto è di oltre 260 milioni di euro.