Il Centro Guido Dorso al Quirinale: donata a Mattarella “La rivoluzione meridionale” (che compie 100 anni)

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto oggi, 21 gennaio, al Quirinale una delegazione del Centro di ricerca Guido Dorso, guidata dal presidente Luigi Fiorentino.

Nel corso dell’incontro è stata donata al Capo dello Stato la nuova edizione de La rivoluzione meridionale di Guido Dorso, pubblicata in occasione del centenario dalla prima uscita dell’opera, uno dei testi fondativi del pensiero meridionalista italiano.

Alla cerimonia erano presenti Guido Melis, Amedeo Lepore ed Elisa Dorso. L’incontro ha rappresentato un momento di riconoscimento istituzionale per il lavoro di ricerca e valorizzazione portato avanti dal Centro, impegnato nella rilettura critica delle grandi questioni del Mezzogiorno alla luce delle trasformazioni contemporanee.