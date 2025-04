Il Centro studi di Confindustria: Frenano Pil (-0,6%) e investimenti (-0,8%) ma ripresa nel 2026

Nel 2025 il Pil italiano crescerà dello 0,6%, con una revisione al ribasso rispetto alla precedente stima che era del +0,9%. È quanto indica il Centro studi di Confindustria nel suo rapporto previsionale, precisando che “nel 2026, invece, è atteso riprendere slancio, al +1,0%”. La revisione per il 2025 è “ascrivibile, in larga parte, alla debolezza della seconda metà del 2024 e al peggioramento del quadro macroeconomico nel quale si contrappongono forze di segno opposto”. Come spiega il CsC, nel 2024, il prodotto italiano è cresciuto del +0,7% annuo, grazie a contributi piuttosto diffusi tra le componenti: i consumi delle famiglie (+0,2%), gli investimenti fissi lordi (+0,1%), i consumi collettivi (+0,2%) e le esportazioni nette (+0,4%), che hanno compensato il decumulo di scorte. Nel primo trimestre del 2025, gli indicatori congiunturali fotografano una fase ancora caratterizzata da una debole espansione.

Impatto dei dazi, lo scenario peggiore: -0,4% nel 2025 e -0,6% nel 2026

Lo scenario peggiore di un’eventuale escalation protezionistica che comporti un persistente, invece che temporaneo, innalzamento dell’incertezza, l’imposizione di dazi del 25% su tutte le importazioni Usa, comprese quelle dall’Europa, e del 60% dalla Cina e l’applicazione di ritorsioni tariffarie sui beni di consumo Usa esportati, avrebbe un impatto cumulato negativo sul Pil italiano, misurato come scostamento rispetto allo scenario base, del -0,4% nel 2025 e del -0,6% nel 2026. È quanto stima il Centro studi di Confindustria, aggiungendo che sarà cruciale avviare trattative con gli Usa per conciliare le esigenze reciproche ed è ancora più essenziale accrescere rapidamente l’attrattività europea, per evitare deflussi di capitali verso gli Stati Uniti, che è ciò che sta già accadendo e che i dazi accelereranno. Infatti, a causa dei ripetuti annunci sui dazi, gli indici di incertezza economica e politica sono al loro massimo assoluto all’inizio del 2025 e ciò influisce negativamente sulle decisioni di investimento, con grave pregiudizio per gli scambi lungo le filiere produttive globali. Il CsC, ricordando che nel 2024 l’export di beni negli Usa è stato pari a 65 miliardi di euro, oltre il 10% del totale, specifica che la reintroduzione dei dazi Usa su acciaio e alluminio al 25% porterà a un calo medio di circa -5% dell’export di acciaio e alluminio negli Stati Uniti, con un impatto macroeconomico minimo (circa -0,02% dell’export italiano di beni).

Gli investimenti, secondo il Centro studi di Confindustria, scenderanno dello 0,8% nel 2025 (in linea con la dinamica tendenziale negativa già osservata nella seconda parte del 2024) per recuperare nel 2026 (+0,9%), rimanendo sostanzialmente stagnanti nel biennio. Tale debolezza, secondo il rapporto, è determinata dagli effetti ritardati della politica monetaria restrittiva; dalla crisi dell’industria; dall’elevata incertezza internazionale, dovuta ai dazi e alle tensioni geopolitiche; dall’affievolirsi degli incentivi fiscali, che avevano rappresentato uno stimolo importante in grado di sbloccare gli investimenti negli ultimi anni (Superbonus e Transizione 4.0). Infine, precisa il CsC, la spesa in impianti e macchinari è arretrata per tutto il 2024, prima per un effetto “rinvio” legato all’attesa di Transizione 5.0, poi per la scarsa attrattività della misura a causa di una serie di difficoltà operative e si prevede che rimangano in contrazione nella prima parte del 2025.

Competitivita’ troppo bassa, intervenire su burocrazia ed energia

La competitività dell’Unione europea è troppo bassa rispetto a Cina e Stati Uniti e bisogna intervenire su burocrazia Ue e costo dell’energia per migliorarla. Secondo il rapporto del Centro studi, la crescita del Pil dell’Eurozona è prevista del +0,8% nel 2025 e di +1,0% nel 2026, dopo il +0,7% nel 2024. Non c’è da aspettarsi nel prossimo futuro una crescita sostenuta dell’area a causa del permanere di alcuni freni strutturali: in primis la crisi della Germania non appare congiunturale e altro fattore che continua a frenare la crescita è l’elevato prezzo dell’energia. Inoltre, continua il CsC, l’Europa sta progressivamente perdendo competitività nei confronti di Stati Uniti e Cina. Dal 2007 ad oggi l’Ue ha registrato una crescita media del +1,6% annuo, contro il +4,2 degli Usa e il +10,1 della Cina, a prezzi correnti. In particolare, il mancato completamento del mercato unico europeo e la mancata armonizzazione di alcune regole sono tra le principali cause di questi ritardi, perché creano ostacoli allo scambio di beni e servizi all’interno dell’Ue. Inoltre, la proliferazione normativa è un altro fattore che frena l’economia europea. Un costo molto elevato per le imprese europee diminuisce l’attrattività dell’Ue come luogo per fare impresa. Infine, la sfida energetica è un nodo cruciale da risolvere. Negli ultimi trent’anni, i consumi di energia nel mondo sono raddoppiati, la quota europea è scesa dal 17% al 9%, e dal lato dell’offerta, le fonti fossili coprono ancora, come allora, oltre l’80% del fabbisogno. Le scelte compiute sinora a livello europeo soddisfano solo l’obiettivo della sostenibilità, ma mettono a serio rischio sia la crescita che la sicurezza europea. Per questo sarà necessario rivedere diversi meccanismi, come Ets e Cbam, che comportano significativi svantaggi competitivi per le imprese europee.

Crisi produzione non solo italiana, rischia essere strutturale

Il declino dell’industria italiana rischia di diventare strutturale. È quanto indica il Centro studi di Confindustria nel rapporto di previsione di primavera 2025, rilevando che comunque la crisi dell’industria non riguarda solo l’Italia (-8,2% la produzione tra metà del 2022 e fine 2024), ma è internazionale ed è caratterizzata da una forte eterogeneità settoriale. L’automotive è il settore più colpito in tutti i paesi europei, ma il calo è marcato anche nei settori della moda e nella lavorazione dei metalli: se consideriamo la produzione manifatturiera al netto di tali settori, nel 2024 in Italia si è ridotta in misura moderata (-1,5%), mentre è scesa di più in Germania (-2,6%) e cresciuta in Spagna (1,6%). A ciò si sommano: la crisi della Germania, come per il resto della zona euro, la domanda debole in tutta la zona euro dopo anni di alta inflazione e alti tassi, la preferenza delle famiglie per i servizi rispetto ai beni che ha contribuito alla debolezza della domanda per l’industria, il costo elevato dell’energia in Europa e soprattutto in Italia. Per il CsC, alcuni di tali problemi potrebbero risolversi nel breve-medio termine (preferenza per i servizi, debolezza europea), altri sono destinati a durare più a lungo (costo dell’energia, crisi tedesca, auto, moda). Va comunque sottolineato che in Italia la crisi dell’industria è una crisi di produzione, molto meno di valore aggiunto (-3,5% nello stesso periodo), investimenti ed esportazioni, sicuramente non di occupazione che invece è aumentata anche nei settori più colpiti. Diverse possono essere le ragioni dietro a questa anomalia: un decumulo di scorte di beni intermedi; una ricomposizione all’interno del manifatturiero verso comparti a più alto valore aggiunto; un miglioramento della qualità delle produzioni.

Occupazione pressoché stabile

Sul fronte dell’occupazione, nel 2025 e 2026 il ritmo di crescita dell’input di lavoro, misurato in termini di unità equivalenti a tempo pieno (Ula), è atteso riallinearsi con quello dell’attività economica (+0,5% e +0,7%, ritmo appena inferiore a quello dell’occupazione in termini di teste), contrariamente a quanto accaduto negli ultimi due anni (Ula +4,7% cumulato, Pil +1,4%). Ciò permetterà un miglioramento della produttività del lavoro: +0,2% medio annuo quella per ora lavorata nel 2025 e nel 2026, dopo i forti cali registrati negli anni precedenti (-1,6% nel 2024 e -1,7% nel 2023). È quanto indica il Centro studi di Confindustria nel rapporto di previsione di primavera 2025, rilevando che ci sarà una sostanziale stabilità sia dell’occupazione sia della disoccupazione «anche con una produzione debole», interrogandosi su «quanto tempo» questo potrà continuare. In particolare, per il CsC, nei servizi privati l’aumento della produttività media è in parte spiegato da effetti di ricomposizione, con comparti a produttività del lavoro elevata in espansione (come il settore dell’informazione e comunicazione) e comparti a bassa produttività il cui peso si è fortemente ridimensionato (come i servizi di arte e intrattenimento). Per quanto riguarda i dati sulla disoccupazione, tenendo conto del rialzo registrato a dicembre, il tasso di disoccupazione nel 2024 si è attestato in media d’anno al 6,5% (dal 7,6% nel 2023) ed è atteso scendere ulteriormente, a 6,3% nel 2025 e a 5,8% nel 2026, grazie a un’occupazione ancora in aumento e a una forza lavoro in moderata espansione (+0,4% in entrambi gli anni).