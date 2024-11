Il centrosinistra vince in Umbria ed Emilia Romagna con Proietti e De Pascale. Meloni si complimenta

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna e in Umbria. A scrutinio quasi completato Michele De Pascale si aggiudica la presidenza della Regione Emilia Romagna con il 56% dei consensi, Stefania Proietti quella dell’Umbria con il 51%. La candidata sfidante del centrodestra in Emilia Romagna, Elena Ugolini, si ferma al 40%, mentre in Umbria Donatella Tesei al 45%. “La fiducia ha ispirato la nostra campagna elettorale che è stata onesta per proporre soluzioni e mai arrogante. C’è un dato di partecipazione alle urne che preoccupa, è un dato che deve fare riflettere”, sono le prime parole di Michele De Pascale giunto al comitato elettorale da vincitore. “Ho molta riconoscenza verso la coalizione, il mio partito, Schlein e Bonaccini mi hanno dato grande sostegno, E’ stato un onore portare avanti questa sfida, abbiamo voluto parlare ai cittadini e con noi ci sono oltre 60 movimenti civici”. La premier Giorgia Meloni ha scritto sui social: “Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità. Un ringraziamento sentito va a Donatella Tesei ed Elena Ugolini per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati in questa competizione elettorale”.

– foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).