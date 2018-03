Il ciclone delle Palme

Roma, 21 mar. (AdnKronos) – L’ondata di freddo artico-continentale, il Burian bis, ha trasformato il Mediterraneo centrale in una culla di vortici depressionari. Basse pressioni dalla Spagna e isole Baleari si spostano verso il mar Tirreno causando condizioni di tempo brutto su mezza Italia. Maltempo che punterà anche il weekend. “Sabato 24 sera – avvisano gli eseprti del sito ilmeteo.it – il tempo tornerà a peggiorare sulla Sardegna verso la Sicilia, mentre domenica 25, ‘delle Palme’, condizioni di diffuso maltempo sono attese su tutte le regioni meridionali, ma anche su Marche, Abruzzo e Molise con precipitazioni che potranno risultare molto forti sulle coste adriatiche. Continuerà il bel tempo al Nord, in Toscana, Umbria e gran parte del Lazio, ma con nuovo calo termico. La primavera non s’ha da fare”.