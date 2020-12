Backstage nelle strade del centro storico di Napoli, tra via Roma e la Galleria Umberto I, per gli attori (in abiti d’epoca) del nuovo videoclip di Sal Da Vinci “Il cielo blu di Napoli”. Uscita lo scorso 4 dicembre, la canzone che dà il titolo al cortometraggio rappresenta una celebrazione dell’amore come forza universale ed una dedica forte al capoluogo campano da parte dell’artista partenopeo.