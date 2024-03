Il cinema italiano piange Paolo Taviani, con il fratello Vittorio fu autore di pellicole memorabili

Il mondo del cinema italiano piange Paolo Taviani, che in coppia con il fratello Vittorio, scomparso nel 2018, ha sceneggiato e diretto alcune delle pellicole più importanti e premiate a livello internazionale. Un sodalizio diventato un ‘marchio’, e capace di portare avanti con coerenza e rigore, nel corso di una lunga e fertile carriera, un’idea di cinema civilmente impegnato. Con i loro film, ispirati per la maggior parte dalla letteratura, i Taviani reinterpretarono la cifra del Neorealismo ‘classico’ in una chiave realista e idelogica. Originari di San Miniato (Pisa), i Taviani si trasferiscono a Roma negli anni Cinquanta e muovono i primi passi nel cinema dirigendo alcuni documentari. Con Valentino Orsini realizzano i film ‘Un uomo da bruciare’ (1962) e ‘I fuorilegge del matrimonio’ (1963). ‘I sovversivi’ del 1967 è il primo lavoro autonomo diretto da Paolo e Vittorio, a cui segue due anni dopo ‘Sotto il segno dello scorpione’, con protagonista Gian Maria Volonté, il primo loro grande successo. Seguono ‘San Michele aveva un gallo’ (1972), ‘Allonsanfàn (1974) con Marcello Mastroianni, ‘Padre padrone (1977, Palma d’oro a Cannes), tratto dal romanzo di Ledda, ‘Il prato’ (1979), ‘La notte di San Lorenzo’ (1982), che si aggiudica il gran premio speciale della giuria a Cannes e diventa il loro lavoro più celebre.I Taviani dirigono poi il film a episodi ‘Kaos’ (1984), tratto dalle ‘Novelle per un anno’ di Pirandello a cui fanno seguito, dopo essere stati premiati nell”86 con il Leone d’Oro alla carriera a Venezia, ‘Good Morning Babilonia’ (1987), Il sole anche di notte’ (1990) e ‘Fiorile’ (1993). Tre anni dopo sono dietro alle macchina da presa per ‘Le affinità elettive’, tratto da Goethe e successivamente dirigono ‘Tu ridi’ (1998), con Antonio Albanese e Sabrina Ferilli, ispirato ai personaggi e alle novelle di Luigi Pirandello. Segue una parentesi televisiva: firmano la miniserie Resurrezione (2001) tratta da Tolstoj e nel 2004 ‘Luisa Sanfelice’, interpretata da Letizia Casta e Adriano Giannini. Nel 2007 i Taviani tornano al grande schermo con ‘La masseria delle allodole’. Con ‘Cesare deve morire’, conquistano nel 2012 l’Orso d’oro al Festival di Berlino e il David di Donatello per il miglior film e il David di Donatello per il miglior regista. Dirigono nel 2015 ‘Maraviglioso Boccaccio’ e, due anni dopo, ‘Una questione privata’, tratto dal romanzo omonimo di Fenoglio. Dopo la scomparsa di Vittorio, Paolo dirige nel 2022 ‘Leonora addio’ ispirato all’omonima novella di Pirandello.