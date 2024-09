Il Circolo dei lettori compie 18 anni e presenta nuova stagione

Milano, 10 set. (askanews) – Vivere è anche, soprattutto questo: trasformarsi. Ogni giorno che passa, ogni minuto trascorso ci cambia, ci fa diventare qualche cosa d’altro. Vivere significa scoprire continuamente il mondo, trovarvi sempre qualcosa di nuovo da vedere, ascoltare e attraversare. Siamo tutti fatti di tante vite. Il Circolo dei lettori compie 18 anni e racconta tante vite e i loro mutamenti inaugurando Come crisalidi. lèggère trasformazioni, la stagione 2024-2025 della Fondazione Circolo dei lettori: uno sguardo sulle metamorfosi del nostro tempo e delle nostre vite, giorno dopo giorno. La Fondazione Circolo dei lettori, tra Palazzo Graneri della Roccia, sede e cuore della programmazione culturale a Torino, il Circolo dei lettori a Novara, il Circolo a Verbania e il Circolo della musica a Rivoli costruisce un involucro di racconto e immaginazione, un dialogo permanente che fino all’estate 2025 ogni giorno porta scrittori e scrittrici, voci del pensiero e delle culture, a incontrare lettori e lettrici.

Il Circolo dei lettori è in città dal 2006: da un’idea di Antonella Parigi realizzata grazie alla Regione Piemonte, una Torino vibrante per la gloria olimpica dava il benvenuto a un luogo nuovo, dedicato ai libri, ai lettori e alle lettrici, agli editori, quelli storici – della città e del Paese – ma anche a quelli meno conosciuti ma fondamentali. Da quell’ottobre 2006, il Circolo dei lettori è diventato un’isola felice per chi mette il libro al centro del proprio quaderno dei desideri: tutti i giorni, per dieci mesi all’anno, uno spazio in cui la felicità e la possibilità di ascoltare e incontrare autori e autrici dal mondo e dall’Italia diventano realtà. Sabato 5 ottobre le sale di Palazzo Graneri della Roccia si accendono per la festa dei 18 anni del Circolo dei lettori. La giornata inizia alle h 11 con I giornali, spiegati bene, la rassegna stampa del Post, appuntamento fisso in via Bogino dal 2018, oggi con il direttore Luca Sofri e Luca Misculin, voce di Morning Weekend. Nel pomeriggio (h 17) al Circolo arriva Abracabook, il progetto della Scuola Holden che ha portato i Book Party anche a Torino, sulla scia dei raduni nati a Brooklyn nel maggio 2023 dal gruppo Reading Rhythms. Al centro di Abracabook c’è l’idea che la lettura possa essere un atto di condivisione. Il Book Party è a tema Come crisalidi: a chi partecipa è chiesto di portare con sé il libro che ha cambiato la propria vita di lettore e lettrice. A seguire, la scrittrice Greta Olivo e altri ospiti guidano una conversazione collettiva per confrontarsi sull’esperienza appena vissuta insieme. La sera le stanze del Circolo si accendono per una grande festa, curata da Giovanni Messina Events, aperta a Torino, al mondo, a chi ama e chi non conosce il Circolo dei lettori. “Molto di questa nuova stagione ruota intorno al fatto che il Circolo diventa maggiorenne. Non è, e non potrebbe essere, una ricorrenza qualsiasi ed io sono orgoglioso di celebrare questo compleanno da presidente della Fondazione. Compiere 18 anni significa acquisire maturità e consapevolezza: e sicuramente il Circolo lo ha fatto. Maturità e consapevolezza non devono essere punti di arrivo, ma piste di decollo. Ricorderemo quindi i traguardi raggiunti ma, soprattutto, lanceremo le sfide del futuro. Di una cosa sono certo: il Circolo non smetterà di crescere, di espandersi, di progettare, promuovere e diffondere Cultura, con la C maiuscola”, ha commentato Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori.

“Diciotto anni sono un’età meravigliosa, ancora più irripetibile di tutte le altre. Il mondo si spalanca, diventa uno sconfinato spazio di esplorazione. E di colpo tutto cambia, tutto diventa più grande ma anche più a portata di mano, occhi e cuore. Tutto si apre, come il mondo quando la crisalide esce dal suo bozzolo. Questo significa crescere, trasformarsi, trovare ogni giorno un mondo diverso. I diciotto anni del Circolo dei lettori saranno un lungo e spettacolare momento di scoperta: libri, idee, pensieri nuovi e antichi, approfondimento e allegria” ha aggiunto Elena Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei lettori.

Il programma 2024-25 prevede anche quest’anno quattro grandi festival: Scarabocchi, Torino Spiritualità, Radici e il Festival del Classico.