Il Circolo Posillipo compie un secolo, gran gala con ministro dello Sport, sindaco e presidente della Regione

Si terrà mercoledì 9 luglio, alle ore 19,30, al Circolo Nautico Posillipo, il Gran Gala per celebrare i 100 anni di storia del sodalizio rossoverde. Farà gli onori di casa il presidente Aldo Campagnola con i due vicepresidenti Maurizio Marinella e Filippo Smaldone e l’intero Consiglio Direttivo del Circolo. Condurranno la manifestazione l’attrice Tiziana De Giacomo ed il giornalista Gianluca Vigliotti. Hanno assicurato la loro presenza il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il nuovo presidente del Coni Luciano Buonfiglio, il presidente uscente del Coni Giovanni Malagò e lo scrittore Maurizio de Giovanni. Al ministro Andrea Abodi sarà anche consegnato il “Premio Posillipo Cultura del Mare e dello Sport”.

Riconoscimenti anche alle sezioni sportive del Circolo Nautico Posillipo, che per l’occasione festeggerà il ritorno in Europa della squadra di pallanuoto allenata da Pino Porzio, ricordando inoltre l’anniversario dei 40 anni dalla conquista del primo scudetto e dei 20 anni dall’ultima vittoria in Coppa dei Campioni.

Nel corso dell’evento sarà presentata la storica pubblicazione del Libro del Centenario del Circolo Nautico Posillipo, nonché l’emissione filatelica di una cartolina ufficiale per il centenario.

Ad allietare la serata, con la attenta ed esperta regia di Artled, ci saranno gli interventi della spettacolare band del maestro Carlo Morelli e le note del sassofonista Simone Marra.