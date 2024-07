Il Coca-Cola Pizza Village torna a Milano: appuntamento a settembre nel parco di CityLife

Anche quest’anno il Coca-Cola Pizza Village sarà protagonista a Milano, dal 4 all’8 settembre, nel parco di CityLife. La manifestazione, ideata e prodotta da Oramata Grandi Eventi e AADV Entertainment, dopo il successo della prima edizione del 2023, torna a Milano con un secondo appuntamento denso di novità: aumentano infatti le serate di evento, il numero di pizzerie protagoniste, i partner e gli sponsor, le attività per il pubblico e i servizi offerti al visitatore, per il più importante evento sulla pizza al mondo che si conferma e rivendica il proprio ruolo di food festival ed ambasciatore della pizza in Italia e nel mondo.

Tutte le sere, a partire dalle ore 18, dodici tra le migliori pizzerie napoletane al mondo si proporranno al pubblico con le loro pizze speciali, create per l’occasione. Tra i primi a confermare la propria partecipazione: Biga, DaZero, Errico Porzio, Antica Pizzeria da Michele e Vincenzo Capuano. Due invece i forni dedicati alla famosa e caratteristica pizza a portafoglio, vera specialità della cultura gastronomica partenopea, proposta in uno speciale menù in collaborazione con Coca-Cola, Title Sponsor dell’evento.

La partecipazione dei top player del settore e di partner di livello mondiale evidenziano lo sviluppo economico di un comparto che, secondo uno studio di PricewaterhouseCoopers (PwC), produce quindici miliardi di euro di fatturato diretto e ben 30 di indotto, con oltre 373mila addetti del comparto che in Italia realizzano ben 8 milioni di pizze al giorno e 5 miliardi all’anno. I dati dello studio fotografano il valore economico e turistico che la regina della gastronomia italiana produce nella Penisola, evidenziando un mercato mondiale di fatturato pari a 163 miliardi con, a sorpresa, l’Italia terzo paese al mondo per consumi pro-capite alle spalle di USA, primi, e Brasile, secondo.

Tra le proposte di intrattenimento di quest’anno spicca l’area esperienziale di Coca-Cola, che, come da tradizione ormai consolidata, coinvolgerà i visitatori con un ricco programma di giochi, intrattenimento e un grande social table dove gustare la propria pizza celebrando i valori di convivialità, amicizia e condivisione propri del brand. Non mancheranno le masterclass gratuite di Casa Caputo, Founding Partner dell’evento, dove si potranno imparare a realizzare la pizza con l’aiuto dei maestri pizzaioli.

La manifestazione sarà, come sempre, caratterizzata da uno speciale programma musicale, con artisti di fama nazionale che si esibiranno live ogni sera dal palco dell’evento ad accesso gratuito. Mentre l’angolo dedicato a Pizza Tales ospiterà, ogni pomeriggio, incontri tematici sulla pizza, affrontando con esperti del settore e giornalisti la sua evoluzione come pietanza sempre più elemento trainante e d’immagine della cucina italiana nel mondo.

Tutta nuova, invece, la modalità di acquisto, che da quest’anno diventa totalmente digitale: niente più cassa in loco, solo un semplice QR code da inquadrare per scegliere la propria pizza e la bevanda preferite ed effettuare l’acquisto comodamente da smartphone prima di recarsi direttamente presso la pizzeria dell’evento scelta. In fase di prevendita, invece, si potrà effettuare l’acquisto direttamente dal sito www.pizzavillage.it, scegliendo tipologia di Menù, pizzeria e giorno di visita all’evento.

I visitatori potranno quindi scegliere tra il caratteristico Menù Standard dell’evento, che al costo di 20 euro include una pizza, una bevanda a scelta e un caffè, e il Combo Menù Coca-Cola + pizza a portafoglio, al costo di 12 euro. Il pubblico, approfittando degli Early Birds con inizio il 22 luglio, avrà però l’opportunità di acquistare online il proprio Menù Standard al costo speciale di 15 euro, o il Combo Menù Coca-Cola a 10 euro.