Il Codacons: 262 euro per il Freccia Rossa Milano-Napoli. L’Antitrust intervenga sui prezzi di aerei e treni

Con l’avvio della fase 2 si registra una impennata dei prezzi dei biglietti aerei, e ripercussioni si registrano anche sul fronte ferroviario. Lo denuncia oggi il Codacons, che ha monitorato le tariffe praticate da Alitalia e Trenitalia su alcune tratte. “Chi – spiega il Codacons – durante la fase 2 vuole spostarsi per il paese per raggiungere il proprio domicilio, abitazione o residenza, cosi’ come prevede il nuovo decreto, dovra’ mettere mani al portafogli e subire un vero e proprio salasso. I posti ancora disponibili su treni e aerei sono ancora pochi, e per quelli acquistabili i prezzi sono in alcuni casi astronomici: per volare da Milano a Lamezia Terme il primo volo disponibile e’ domenica 10 maggio, e un posto a bordo arriva a costare 415 euro. Per il volo Alitalia Roma-Milano del 6 maggio, il costo del biglietto raggiunge invece 375 euro. Non va meglio sul fronte ferroviario: un biglietto per il Frecciarossa 9559 Milano-Roma costa 129 euro (partenza 6 maggio), mentre per spostarsi in treno da Milano a Napoli nella giornata di sabato 9 maggio col Frecciarossa 9515 si spendono ben 262 euro”.