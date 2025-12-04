Il colonnello Davide Verdolini si insedia al comando del 9° Stormo “Francesco Baracca” di Grazzanise

Si è svolta ieri mattina la cerimonia di avvicendamento al comando del 9° Stormo, durante la quale il colonnello pilota Salvatore Florio ha ceduto l’incarico al colonnello pilota Davide Verdolini, alla presenza del generale di brigata aerea Diego Sismondini, comandante della 1ª brigata aerea operazioni speciali e massima autorità intervenuta.

Alla cerimonia erano presenti autorità militari e civili, i gonfaloni dei Comuni del territorio e i labari delle associazioni combattentistiche e d’arma, rendendo omaggio alla Bandiera di Guerra del 9° Stormo.

Il saluto di Florio al personale

«Il comandante uscente – si legge in una nota – ha espresso il proprio saluto al personale del reparto e ha sottolineato l’impegno profuso durante il periodo di comando».

«In questi anni il 9° Stormo ha dimostrato di essere una squadra solida, competente e capace di affrontare ogni scenario operativo con professionalità e spirito di servizio – ha affermato –. Il merito è del personale: una macchina fatta di donne e uomini che, con dedizione e competenza, hanno reso possibile ogni risultato. Lascio un reparto in piena crescita, forte della sinergia con il territorio, con l’industria nazionale e con tutte le componenti della Forza Armata. È stato un privilegio guidarlo».

Verdolini: Continuità operativa e nuove capacità

Nel subentrare all’incarico, il colonnello Verdolini ha richiamato il valore della continuità operativa e il ruolo centrale del reparto nel campo delle operazioni aeree speciali, della personnel recovery, dell’evacuazione sanitaria d’emergenza e del supporto alle forze speciali mediante l’elicottero HH-101A Caesar.

«Assumere il comando del 9° Stormo è un onore e una responsabilità che accolgo con determinazione. Trovo un reparto maturo, preparato e perfettamente inserito nella cornice operativa dell’Aeronautica Militare. La collaborazione con il settore industriale, l’evoluzione delle capacità dell’HH-101A e la crescita professionale del personale rappresentano le basi su cui costruire i prossimi obiettivi. Continueremo a lavorare con realismo, coesione e ambizione per rafforzare ulteriormente le nostre capacità operative».

Il riconoscimento della massima autorità

«La massima autorità – riporta la nota – ha espresso apprezzamento per l’operato dello Stormo e per il contributo fornito alla Forza Armata e al Paese, rilevando che il 9° Stormo rappresenta un assetto strategico, capace di assicurare prontezza, flessibilità e competenze di alto livello in contesti operativi complessi».

Il lavoro svolto dal personale «ha consolidato capacità uniche nel panorama nazionale e ha preparato il reparto ad affrontare con credibilità futuri impieghi fuori area». La transizione di comando avviene «in un momento di crescita» e apre nuove prospettive operative per il contributo del reparto alla sicurezza nazionale.

Compiti, attività e missioni del 9° Stormo

Il 9° Stormo, con gli assetti di volo HH-101A e gli operatori S.T.O.S. (Supporto Tattico alle Operazioni Speciali), svolge operazioni aeree speciali e missioni di ricerca e recupero di personale in territorio ostile (Personnel Recovery – PR), fornendo supporto aereo alle forze di superficie e intervenendo, in presenza di feriti, con l’attività di evacuazione sanitaria d’emergenza.

Come reparto dell’Aeronautica Militare, contribuisce alla sicurezza del Paese e alla difesa degli interessi nazionali, proteggendo vite umane e garantendo disponibilità operativa in ogni scenario.

Il ruolo del reparto nello scenario nazionale e internazionale

Il reparto concorre inoltre ai dispositivi di sicurezza dei rischieramenti militari all’estero, alle operazioni di mantenimento della pace, al soccorso umanitario e all’attuazione di misure di protezione in occasione di grandi eventi o attività di ordine pubblico.

Il 9° Stormo dipende direttamente dalla 1ª brigata aerea operazioni speciali e fa capo, quale alto comando, al Comando della Squadra Aerea, con sede a Milano.