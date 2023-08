ROMA (ITALPRESS) – ACEA con Roma Capitale ha illuminato il Colosseo con l’immagine in movimento della bandiera ucraina con i suoi colori giallo e blu, in segno di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino. L’iniziativa è stata organizzata in occasione della Giornata dell’Indipendenza del Paese che cade proprio oggi e che ricorda la dichiarazione di indipendenza dall’Urss avvenuta nel 1991.

(video ufficio stampa Acea)