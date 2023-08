Il colosso cinese Evergrande perde oltre 100 mld e dichiara bancarotta negli Usa. Si teme un contagio

Il colosso immobiliare cinese Evergrande ha chiesto di essere posto negli Stati Uniti sotto procedura fallimentare, secondo gli atti del tribunale, una decisione per proteggere i suoi asset, mentre cerca un accordo di ristrutturazione del debito. La procedura americana “Chapter 15” mira a fornire meccanismi per gestire i casi di insolvenza. Evergrande è diventato rapidamente il simbolo della crisi del settore immobiliare privato in Cina, che rimane in grande difficoltà. Da diversi mesi il gruppo sta lavorando a un progetto di ristrutturazione del debito e propone ai creditori di scambiarlo con nuove obbligazioni e una partecipazione in due controllate, compreso il ramo di veicoli elettrici. Secondo gli ultimi atti giudiziari presentati, i procedimenti di ristrutturazione in corso si stanno svolgendo a Hong Kong. A luglio, il gruppo Evergrande ha annunciato una perdita netta di oltre 113 miliardi di dollari (100 miliardi di euro) per gli anni 2021 e 2022.