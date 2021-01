Il colosso indiano Shine Dezign sosterrà Tublat.com: oltre 200 esperti web a disposizione della web agency online

Inizia alla grande il nuovo anno 2021 per Tublat.com, anche il colosso indiano Shine Dezign Infonet Pvt. Ltd., ha deciso di sostenere Tublat.com, poiché crede e riconosce le profonde qualità del progetto.

Tublat.com ha una missione importante, quella di accogliere le menti più sapienti, provenienti da diverse parti del mondo. Un plus che si presta ad essere sicuramente perfetto apportando maggiore rilievo alla giovane e meritevole web agency Tublat.com che le permetterà di crescere e migliorare ancora di più.

Il colosso Shine Dezign sosterrà Tublat.com con i suoi oltre 200 dipendenti (Designers, Copywriters, Esperti SEO, Esperti SEM, Sviluppatori web etc). Del piano faranno parte anche Hetzner ed Ovh, per la distribuzione dei servizi di hosting linux offerti dalla web agencydisponibile online, questi ultimi ospiteranno i server di Tublat.comnei propri datacenter di Francia, Germania e Finlandia.

Il modello di Tublat.com, che all’estero verrebbe definito Managing General Partner, rappresenta il primo caso al mondo per una web agency. Un ulteriore primato per Tublat.comche nel dettaglio si occuperà della fornitura dei servizi, dell’amministrazione e dell’assistenza clienti, ma la manutenzione dei servizi resta affidata ai partner (come per esempio la manutenzione dei server etc.), un’ulteriore fondamentale garanzia per i clienti che potranno essere certi della qualità dei servizi offerti. In questo modo a sostegno di Tublat.com ci sono grossi gruppi, che si occupano di sviluppo e manutenzione ed a gestire il business c’è un manager di tutto rispetto. Si tratta del giovane Gianluca Iannotta, un vero innovatore che bene lo si percepisce dalle sue parole: «Le web agency tradizionali hanno costi fissi enormi da sostenere (quali ad esempio uffici, dipendenti etc.)». Per questo motivo, spesso i costi dei servizi offerti sono cari, ma Iannotta è riuscito ad ovviare a ciò, rendendo la sua web agency disponibile completamente online. Perché come egli stesso dice «noi siamo convinti che con la tecnologia tutto questo non sia più necessario».

Dunque un ulteriore elemento innovativo che va ad arricchire il quadro di Tublat.com, conferendole il primato di modello di web agency unico al mondo.