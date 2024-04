Il commento di una parte per il tutto può essere fuorviante al fine di un’analisi corretta

Da qualche giorno in maniera più accentuata, in parte a ragion veduta, il monitoraggio quotidiano e l’approfondimento di alcuni fatti di interesse primario è concentrato oltre confine. Si potrebbero usare, per tentare di presentare l’argomento in termini più che semplici, due commenti, che non si escludono, anzi si completano a vicenda. Da una parte vale il maiora premunt, cioè i fatti internazionali rubano la scena a quelli interni, anche per il fatto di interessare un universo molto ampio. Fa, a ragione, da contraltare a quanto appena scritto, quel comportamento stigmatizzato nel contado. Esso ricorda di risolvere prima i propri problemi, se restano tempo e forza, anche quelli degli altri. La linea ideale che demarca la discrezionalità della precedenza da attribuire agli eventi deve essere tracciata con estrema attenzione. Il cocktail di informazioni così composto non dovrà risultare squilibrato. Si può in tal modo affrontare, con la predisposizione d’animo giusta, una vicenda più che delicata quale è oggettivamente lo stato di salute del Paese. Per l’appunto l’altro ieri il ministro per l’ Economia Giorgetti, in audizione alla Commissione Economica alla Camera, quasi un colloquio in camera caritatis, ha voluto riportare alla mente dei suoi interlocutori che la Commissione Europea certamente metterà in atto nei confronti dell’ Italia una procedura di effrazione per eccesso di debito. Destinatari della stessa saranno anche altri paesi ma, mai come in questo caso, la pena sarà tutt’altro che scemata dal fatto del non esser soli in qualche girone del Purgatorio. Più in dettaglio, che da prima della sospensione dei limiti all’indebitamento effettuata dalla UE per l’ emergenza Covid, il Paese era già tra quelli più indebitati della Casa Comune. In dettaglio lo stesso era quello in cui il rapporto tra PIL e debito pubblico era maggiormente svantaggiato tra tutti i paesi membri. Dopo il culmine della pandemia, lo stato di forte stress dell’economia italiana si è ancor più esasperato a causa dell’ invasione della Ucraina. Da allora è iniziata la lievitazione di tutti i costi in maniera fortemente condizionata dalla componente emotiva. Punto di partenza sono stati senz’altro quelli energetici. È possibile così affermare che un reale allentamento della morsa degli idrocarburi in cui la Russia ha tenuto stretto in mano l’ Occidente, si è verificato quando i Governi italiani, a cominciare da quello presieduto dal Professor Draghi, ha cominciato a operare in maniera concreta. Lo ha fatto mettendo mano a quello strumento che è definito ormai comunemente Piano Mattei. Nel frattempo, ormai da diversi mesi, l’Istat, Istituto Nazionale di Statistica, emette a intervalli temporali sempre più brevi, rapporti sull’ occupazione che, a una prima lettura, farebbero ritornare allegra anche una maschera triste da palcoscenico. Con tutta l’innegabile positività di quel segnale, seppure con disagio, bisogna aggiungere che sono molti i tavoli aperti al Ministero dell’ Industria per tentare di risolvere le tante crisi aziendali ancora aperte. Tenendo presenti i relativi problemi occupazionali a esse legate. Sono ancora in mente dei riforme stabili e sistematiche per aiutare comparti industriali. Gli stessi che, attualmente, stanno tentando di ottenere un obolo generico, pertanto fuori luogo e tempo, dal Governo. Aggiungendo che la sua erogazione è conduzione ineludibile per

continuare a produrre in Italia. La vicenda Stellantis sotto questa luce è un esempio lampante di capacità imprenditoriale quanto meno discutibile e di conduzione aziendale operata con tattica e senza alcuna strategia. Il groviglio delle problematiche del bilancio pubblico non potrà essere riaggomitolato ordinatamente se lo si continuerà a tirare a caso da tutte le parti. Come per il riordino dei pezzi del Cubo di Kubrick, bisognerà che le manovre vengano effettuati in sequenza e con quanta più sistematicità è possibile. Detto al tavolino del bar, ogni operazione di politica economica dovrà essere collegata alle altre in maniera sistematica. In mancanza, il rischio di scadere in provvedimenti di sola politica monetaria si ingrandisce in maniera enorme. Gli stessi, risolto o quanto meno attenuato un determinato problema, a volo d’uccello esauriscono la loro portata. Devono essere rimossi al più presto per dar spazio a manovre più concentrate sugli scopi specifici per evitare che inizino a essere dannosi. Fin qui è ordinaria amministrazione, mentre ciò che lascia frastornati è l’apprendere che il Ministro per l’ Economia Giorgetti ammetta di contare sui tempi tecnici per il ripristino delle Commissioni a Bruxelles, per prendere tempo per quanto occorre nel Bel Paese. Come se non bastasse, attribuisce la responsabilità dell’errore di calcolo della valenza dell’ applicazione del superbonus alla dirigenza del suo dicastero. Fa tornare in mente l’episodio fiabesco ma non tanto, in cui il bambino di campagna, nel caso di specie il popolo italiano, fa la considerazione che segue. Per la rottura della damigiana con dentro il vino, il padre se la prende con la madre e quest’ ultima, a sua volta, sgrida il bambino che non c’entra in alcun modo con l’accaduto. Questo fa un rapido pari e dispari della sequenza e conclude che a lui non resta altro che prendersela con l’asino. Chi vuol capire, capisca.