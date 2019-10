Il commercio ortofrutticolo viaggia sulle autostrade del mare, il Gruppo Grimaldi protagonista a Madrid

Il Gruppo Grimaldi partecipa anche quest’anno alla Fiera Fruit Attraction 2019 di Madrid, importante appuntamento internazionale per gli operatori del commercio ortofrutticolo. Dal 22 al 24 ottobre, l’evento riunirà 1.800 espositori e 90.000 rappresentanti del settore provenienti da 130 paesi. Il Gruppo partenopeo, leader europeo nelle Autostrade del Mare, presenterà nel proprio stand 4D13B la sua vasta rete di linee marittime, operate con i marchi Grimaldi Lines, Finnlines e Minoan Lines. Valida alternativa al tutto strada, il trasporto via mare evita congestioni stradali, ritardi nelle consegne, costi di carburante eccessivi, offrendo la possibilità di consegne puntuali e soprattutto regolari, grazie a collegamenti giornalieri offerti dal Gruppo Grimaldi tra i più importanti bacini di import-export di prodotti ortofrutticoli.

Ampio spazio sarà dato alle linee regolari che collegano i principali porti del Mediterraneo, del Mar Baltico e del Nord Europa, sempre più numerosi, frequenti ed affidabili. Il Gruppo presenterà inoltre il progetto di allungamento e trasformazione dei suoi cruise ferryCruise Roma e Cruise Barcelona, concluso in primavera presso il cantiere Fincantieri di Palermo, che ha permesso di aumentare la capacità di carico e di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti per i traffici tra Italia continentale, Sardegna e Spagna.