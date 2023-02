Rallentano le vendite al dettaglio a dicembre, ma il 2022 si chiude comunque con il segno più. Secondo i dati Istat, nell’ultimo mese dell’anno il calo è stato dello 0,2% in valore e dello 0,7% in volume rispetto a novembre. Su base annua c’è stato invece un aumento del 3,4% in valore e un calo in volume del 4,4%, un dato che conferma il peso dell’inflazione.

fsc/gsl