Il Como spreca, Bologna con Iling Junior riacciuffa il match al 91′: 2-2

Roma, 14 set. (askanews) – Finisce 2-2 tra Como e Bologna il primo match della quarta giornata di campionato con la formazione felsinea capace di rimontare in extremis una partita in cui era sotto 2-0. Autorete di Casale dopo 5′ e gol di Cutrone al 53′ per i lariani che vengono rimontati da Castro al 76′ e Iling-Junior al 91′. Ottimo Como nel primo tempo: ritmo alto e pressing feroce. Il gol arriva dopo 5′ quando Cutrone mette al centro un pallone che Casale devia nella propria porta, ma le azioni più belle si vedono dopo, con Cutrone che in due occasioni spreca. Nel recupero si vede assegnare un rigore a favore (tocco di mano di Alberto Moreno) ma il Var lo corregge in punizione dal limite, calciata sulla barriera da Orsolini. Nella ripresa il gol di Cutrone. Altra azione in verticale del Como, ancora a servire Cutrone che stavolta fa tutto benissimo. Arrivato al vertice sinistro dell’area, con Miranda che lo marca ma lasciandogli troppo spazio, rientra sul destro e infila all’angolino alla sinistra di Skorupsk. Il Var convalida. Il Bologna si sveglia: prima il palo di Pobega, poi il 2-1 di Castro al 76′ su un tiro di Ostegard deviato. Il 2-2 al 91′. Nove minuti di recupero e al primo pareggia Iling junior. Castro lo serve a destra, l’ex bianconero se la sposta sul sinistro e trova l’angolino lontano con un preciso tiro a giro. Finisce così con il Bologna che riacciuffa il match in extremis.