Il compagno di Sandra Bullock muore a 57 anni di Sla

Il partner di lunga data dell’attrice Sandra Bullock, il fotografo Bryan Randall, è morto all’età di 57 anni. La famiglia ha confermato che è morto dopo che tre anni fa gli era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica (Sla). In una dichiarazione, la famiglia di Randall ha affermato di essere “immensamente grata agli instancabili medici che hanno navigato nel panorama di questa malattia e alle straordinarie infermiere che sono diventate nostre coinquiline, spesso sacrificando le proprie famiglie per stare con le nostre”. La sorella di Sandra Bullock ha elogiato l’attrice per il modo “straordinario” in cui si è presa cura di suo marito nei suoi ultimi anni. “La Sla è una malattia crudele, ma c’è un po’ di conforto nel sapere che aveva il meglio delle cure dalla mia fantastica sorella e dal gruppo di infermiere che ha riunito e che l’hanno aiutata a prendersi cura di lui nella loro casa”, ha scritto Gesine Bullock-Prado su Instagram.”Sono convinta che Bry abbia trovato il miglior punto per pescare in paradiso e stia già lanciando la sua esca in fiumi impetuosi insieme ai salmoni”, ha aggiunto. La morte di Randall è stata annunciata per la prima volta in una dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia a People. La famiglia ha detto che il fotografo “ha scelto fin da subito di mantenere privato il suo viaggio con la Sla”, aggiungendo: “Quelli di noi che si sono presi cura di lui hanno fatto del nostro meglio per onorare la sua richiesta”. “In questo momento chiediamo privacy per il nostro dolore e trovare un modo per dire addio a Bryan, ora per noi impossibile”.