Il Complice. Capitolo 4

Pubblichiamo il quarto capitolo de “Il Complice” di Procolo Ascolese, opera vincitrice del “Concorso Letterario Autore di te stesso – Premio Nazionale Campi Flegrei nella categoria editi”.

Avvocato cassazionista, (il suo studio legale presta attività di assistenza e consulenza in materia penale), giudice onorario del tribunale penale, Procolo Ascolese si è occupato di numerosi processi penali ed è autore di innumerevoli pubblicazioni tra le quali ricordiamo: “I limiti dell’assunto accusatorio nell’applicazione della legge penale” (Aracne, 2014); “Dentro la giustizia. Breve viaggio nelle dinamiche del processo penale, dal delitto di Avetrana al caso ThyssenKrupp” (Il Papavero, 2021); “L’araba infelice nazifascista. Prunajo al Passo dell’Aprica” (Franco Mauro Editore, 2021).

IL COMPLICE

di Procolo Ascolese

Quarto episodio

Avvistata, quindi, una fila di taxi bianchi in sosta, vi si avvicinò e chiese a un tassista di condurlo presso la chiesa raffigurata sulla brochure che teneva in mano.

Così, incurante dell’udienza penale che, secondo l’orario prestabilito, pochi minuti dopo avrebbe avuto inizio dinanzi alla corte di appello di Napoli, decise di partire alla volta di Pozzuoli. Questa nuova meta non era lontana. Ma a quell’ora la città di Napoli era paralizzata nel caos di un traffico così infernale che il taxi sul quale era salito Alberto vi rimase imbottigliato per oltre due ore. A causa di quella lunga e logorante attesa, una volta superato l’ingorgo, Alberto chiese al tassista di incrementare la velocità di crociera, inducendolo in più occasioni a intercidere pericolosamente l’asse stradale, pur di sorpassare i veicoli che, di volta in volta, li precedevano. Improvvisamente, però, a poche centinaia di metri dalla chiesa puteolana, un altro intasamento del traffico. Quella nuova condizione di staticità, tanto inattesa quanto apparentemente ingiustificabile, sembrava il segno di un destino avverso. E di pari passo col disappunto di Alberto, cresceva, a ritmo incalzante, un corale e fragoroso strombazzare di clacson. Fu così che, pagato l’importo indicato sul tassametro, discese dall’auto e, con la ventiquattrore in una mano, si incamminò lungo il ciglio destro della carreggiata. Con la chiesa, però, cominciò a delinearsi anche un assembramento di persone, trattenute da un cordone di carabinieri e di agenti della polizia, disposti a ghirlanda. Quasi spintonando, Alberto si fece largo tra la folla. Poi, raggiunto lo sbarramento realizzato dai pubblici ufficiali, impallidì. La sagoma di un uomo giaceva sul selciato, coperta da un lenzuolo inzuppato di sangue.

«Cosa succede?», domandò allora a una donna anziana, che subito gli rispose: «Hanno ammazzato un prete!».

«Alberto! Alberto!», si sentì a questo punto urlare tra la gente.

«Carlo! Che sorpresa! Come stai?!», esclamò, voltatosi di scatto e inarcando le sopracciglia, Alberto, che aveva riconosciuto l’amico che lo aveva appena chiamato.

«Bene, Alberto, bene. E tu? Come stai tu?».

«Insomma», rispose Alberto, «me la cavo… Ma, piuttosto, dimmi, cosa succede qui?».

«Non lo so. Si dice che don Eligio sia stato ucciso».

«Don Eligio!?».

«Sì, don Eligio, Eligio Clementi, il frate che dice la messa delle undici la domenica».

Alberto fu scosso da un brivido. “No, no, non è possibile”, – poi pensò, “deve trattarsi di un omonimo… Questi miei occhi lo hanno visto scendere dal treno alla stazione di Aversa…”.

Corpulento e dal volto tondo, su cui spiccavano la fronte a uovo e il naso largo alla radice, Carlo era un amico di vecchia data di Alberto, che considerava come un fratello. Insieme avevano vissuto la spensieratezza e le esperienze più significative dell’infanzia e dell’adolescenza. Sembravano quasi inseparabili. Appunto, quasi: bastò, infatti, la scelta di percorsi scolastici diversi ad allontanarli.

«Non ti eri stabilito a Roma? », domandò Carlo.

«Sì», rispose Alberto, «oggi mi trovo qui per puro caso: un processo a cui avrei dovuto partecipare».

«Se vuoi, ti accompagno io. So dove si trova il tribunale di Pozzuoli. Non è molto distante da qui».

«No, Carlo, ti ringrazio, sei gentilissimo, ma è a Napoli, non a Pozzuoli, che devo andare. Ormai è troppo tardi».

«E come mai ti trovi qui, a quest’ora?».

«È una storia lunga, lunghissima. Ma adesso scusami, devo telefonare a una persona», disse Alberto mentre cercava di contattare l’avvocato Rongaldi con il cellulare.

«Prego, fai pure», ribatté Carlo.

«Pronto! pronto avvocato?! Buongiorno! Sono Salvati».

«Salvati! Finalmente! Ma che fine ha fatto?! Qui l’unico processo da trattare è il suo! Dove si trova?»

«Mi scusi, avvocato, sono davvero spiacente… Ho avuto un contrattempo. Ora mi è assolutamente impossibile dirle altro e raggiungerla. Può verificare se la corte sia disponibile a procrastinare la data d’udienza?».

«Cosa vuole che le dica, Salvati… Adesso ci provo. Ma non le garantisco nulla…».

«D’accordo, ci sentiamo più tardi».

«Va bene, ci risentiamo».

«Signor presidente!», esordì allora con voce fioca, rientrato in aula, l’avvocato Rongaldi. «Pochi minuti or sono, ho appreso che il mio assistito, benché animato dalla volontà di presenziare, non può farlo questa mattina. Vi chiedo, illustri signori, di volermi concedere un rinvio, anche breve, per consentire all’imputato di partecipare al processo».

«E va bene, avvocato», replicò, con un sospiro pieno di indulgenza, il presidente, «sono certo di poter escludere che questo sia un mero espediente per ottenere un ingiustificato rinvio della causa. Ma in ogni caso il rinvio sarà brevissimo. Allora, cominciamo a verbalizzare: Salvati Alberto. È libero, non comparso. Assistito e difeso di fiducia dall’avvocato Gustavo Rongaldi, presente. Il quale chiede un breve rinvio del processo, asserendo che l’imputato è assolutamente impossibilitato a comparire, per legittimo impedimento. La corte, a questo punto, riservandosi la difesa di dimostrare l’impedimento addotto all’odierna udienza, rinvia il processo al 24 gennaio 2005 e dispone che l’avviso all’imputato sia subito rinnovato, mediante notifica presso lo studio del suo difensore, dove il Salvati ha eletto domicilio. I presenti restano edotti del rinvio».

Ringraziata la corte, il legale si affrettò ad allontanarsi dall’aula, per rispondere al cellulare che intanto stava squillando.

«Pronto!».

«Avvocato, sono Salvati».

«Tutto bene, Salvati. Una manifestazione di fiducia verso la difesa: il processo è stato rinviato a lunedì, 24 gennaio».

«Va bene, ci vediamo lunedì. Grazie! E mi scusi ancora!».

«Arrivederci».

Poco prima di essere rimosso, il corpo sanguinolento di don Eligio venne scoperto, e transennata la parte di asfalto su cui lo stesso era riverso. «Ma è proprio lui!», disse dentro di sé Alberto nel portare gli occhi increduli sul volto del frate, che sembrava pietrificato.

«Hai risolto?», gli chiese allora Carlo osservandolo con un’aria curiosa e un po’ imbambolata.

«Cosa?!… ah sì, sì, non ti preoccupare: fortunatamente il processo è stato rinviato», rispose Alberto.

Intanto, la gente che si era raccolta intorno a quel corpo esanime rifluiva lentamente sul piazzale antistante la chiesa.

«Mamma mia!», esclamò Carlo fissando Alberto negli occhi, «quanto tempo è passato!».

«Credo», replicò Alberto aggrottando le sopracciglia, «almeno tredici, quattordici anni dall’ultima volta che ci siamo visti».

«Cosa mi racconti di bello?», domandò Alberto, permettendo a un sorriso di prevalere sulla tensione che traspariva dal suo volto.

«Sono riuscito ad avviare uno studio odontoiatrico, di cui sono davvero orgoglioso».

«E dove?».

«Proprio qui, a Pozzuoli».

«Bene, bene!», esclamò Alberto. «E dimmi… sei ancora il solito casanova?».

«Ancora?! Non ne ho più la forza… Da quando sono tornato a essere un single …», rispose Carlo, il cui sguardo si immalinconì.

«Mi dispiace… non pensavo…», disse allora, non senza imbarazzo, Alberto.

«Ma figurati… è solo che il destino non voleva escludermi dalla lunga schiera di separati che continuano a impinguare le tasche degli avvocati… Non che la ferita inferta da un tradimento non sia dolorosa. Ma, poi, ho capito: può accadere. E più frequentemente di quanto si possa immaginare…», affermò Carlo, nello sforzo di mostrarsi indifferente.

Alberto abbassò gli occhi. Per la prima volta gli sembrava di capire la sofferenza di Giacomo De Lucias.

«Cosa hai da fare adesso?», domandò Carlo.

«Dovrei tornare a Roma. Prima di farlo, però, avrei bisogno di trovare una sistemazione nei dintorni».

«Ascoltami, fra non molto dovrò incontrare un collega, con il quale sarò fuori Napoli per una settimana, per partecipare a un congresso. Facciamo una cosa: io ti lascio le chiavi del mio appartamento, in modo che tu possa utilizzarlo come meglio credi. Quando torno, me le restituisci».

«Ma no, dai! Mi sembrerebbe di approfittarne… Lascia stare…».

«Non ti preoccupare, ti dico», replicò Carlo sorridendo, «la mia casa è spartana, ma non è certo un bugigattolo!».

«Mi accontenterei anche di quello. Il fatto è che… mi sembrerebbe inopportuno… ecco, inopportuno accettare…».

«Senti», disse allora Carlo con tono più deciso, «il senso dell’opportunità riservalo ad altri. Stai rischiando di fare un torto alla nostra amicizia. Devo solo sapere che ti sistemerai nel migliore dei modi. Ora non farmi più sprecare altre parole inutili!». Alberto annuì con il capo, intercalando un sorriso, e gli chiese dove fosse l’appartamento.

«Vieni, ti accompagno io, è qui vicino», ribatté Carlo.

Così, si incamminarono e, percorsi un centinaio di metri, si introdussero all’interno del portone spalancato di un vecchio edificio. Saliti al primo piano, Carlo si fermò davanti a una porta di legno, e la aprì.

«Ecco qua!», poi esclamò. «Questa è casa mia».

Poi gli mostrò la stanza dove si trovava il letto per gli ospiti, invitandolo a usarlo, e dove aprì le ante di un piccolo armadio di legno, estraendovi degli asciugamani, che gli consegnò, unitamente a una confezione di lamette per la rasatura e a una latta schiumogena.

Poi gli mostrò le altre stanze. «Ora, Alberto, ti devo salutare. Se hai bisogno di contattarmi, qui trovi il numero del mio cellulare», affermò Carlo consegnandogli un proprio bigliettino di visita, e le chiavi dell’appartamento.

«Non ho parole!», esclamò allora Alberto.

«Non devi preoccuparti di ringraziarmi. Credevi che il tempo potesse dissolvere l’amicizia?! Benché le piccole cose quotidiane», soggiunse con voce commossa Carlo, «si sovrappongano ai ricordi, e talvolta li frammentino, sei sempre uno dei miei pochi amici…».

Deposta la ventiquattrore sul pavimento, Alberto si avvicinò a Carlo e lo abbracciò.

4. Continua

