Il Complice. Capitolo 6

Pubblichiamo il sesto capitolo de “Il Complice” di Procolo Ascolese, opera vincitrice del “Concorso Letterario Autore di te stesso – Premio Nazionale Campi Flegrei nella categoria editi”.

Avvocato cassazionista, (il suo studio legale presta attività di assistenza e consulenza in materia penale), giudice onorario del tribunale penale, Procolo Ascolese si è occupato di numerosi processi penali ed è autore di innumerevoli pubblicazioni tra le quali ricordiamo: “I limiti dell’assunto accusatorio nell’applicazione della legge penale” (Aracne, 2014); “Dentro la giustizia. Breve viaggio nelle dinamiche del processo penale, dal delitto di Avetrana al caso ThyssenKrupp” (Il Papavero, 2021); “L’araba infelice nazifascista. Prunajo al Passo dell’Aprica” (Franco Mauro Editore, 2021).

IL COMPLICE

di Procolo Ascolese

Sesto episodio

Venerdì, 21 gennaio. Al suo risveglio, Alberto ritrovò moltiplicati i suoi confusi interrogativi e cresciuta la sua curiosità sulla tragica fine del povero don Eligio. Si portò in cucina, dove preparò la moca e la ripose sul fornello a gas che aveva acceso. Dopo che ebbe versato il caffè in una tazzina, lo deglutì ancora bollente. In cucina, il grande orologio a muro segnava le 10.15. “A quest’ora”, pensò Alberto, “il telefonino dell’avvocato dovrebbe essere acceso. Proviamo un po’…”.

Così, individuato tra i numeri memorizzati sul suo portatile quello dell’avvocato Rongaldi, lo compose e restò in attesa.

«Pronto!».

«Buon giorno avvocato, sono Salvati».

«Buon giorno, Salvati. Dica!».

«Avrei bisogno di incontrarla al più presto, per parlarle da vicino. Poiché lunedì c’è il processo e domani è sabato, dovrebbe usarmi la cortesia di fissarmi un appuntamento per oggi».

«Guardi, stasera potremmo anche incontrarci, ma non prima delle 18.00».

«D’accordo, avvocato. Ci vediamo stasera».

«Arrivederci».

Immaginando che quella giornata sarebbe stata interminabile, Alberto compì ogni suo gesto, dallo sbarbarsi al vestirsi, con la massima lentezza. Poi si portò in cucina, dove, di tanto in tanto, si sedeva, accavallando le gambe, su un comodo divano verde chiaro a tre piazze. Stendendovi le braccia e le mani lungo l’ampia spalliera, fissava il soffitto col capo reclinato all’indietro. Dal vetro dell’unica finestra senza tenda la luce si diffondeva per tutta la stanza, le cui pareti sembravano chiarissime.

Il silenzio, armonicamente accompagnato da un incessante e tenero cinguettio, lo rendeva rilassato. Non vedeva l’ora di incontrare il suo legale, essendo il processo ormai alle porte. Ma anche per informarlo del rinvenimento della pietra cruciforme della piccola Milena, e perché, nel corso dell’ultima telefonata, l’avvocato Rongaldi gli era parso all’oscuro dell’iniziale coinvolgimento di Giacomo De Lucias nell’omicidio di don Eligio. Ancorché intenzionato a portare con sé la ventiquattrore, Alberto cominciò a soffermarsi sull’imprudenza di farsela vedere tra le mani. Ma non intendeva deflettere. E allora cominciò a chiedersi in quale altro modo avrebbe potuto mostrarne il contenuto all’avvocato Rongaldi.

D’un tratto uscì di casa. Nonostante l’ora, trovò aperta la vicina salumeria, dove comprò del pane e del prosciutto.

Rincasato, si portò in cucina, dove appoggiò su un tavolo quadrato il sacchetto di plastica contenente i generi alimentari appena acquistati. Lo svuotò velocemente e si diresse verso l’ingresso, dove aveva riposto la ventiquattrore del frate, per appoggiarla sul tavolo. Svuotò anche questa e ne trasferì il contenuto nel sacchetto vuoto della salumeria. “Ecco fatto”, pensò, quindi, tranquillizzandosi. “In questo modo, non c’è pericolo, non c’è più motivo di preoccuparmi”.

Intanto l’orologio in cucina segnava le 15.00. Alberto prese un coltello, tagliò in due il pane che aveva comprato e, prima di cominciare a mangiarne una parte, la riempì con tutto il prosciutto di cui disponeva. Dopo aver pranzato, accese il televisore. Ma sull’omicidio di don Eligio nessuna notizia.

Alle 16.20, uscì nuovamente di casa, per incamminarsi verso la stazione della metropolitana, con in mano il sacchetto di plastica in cui aveva inserito quanto rinvenuto nella ventiquattrore del frate. «Mi scusi!», domandò, prima di acquistare il biglietto, al giovane edicolante della stazione. «A che ora parte il prossimo treno per Napoli?».

«Alle cinque e cinque».

«Grazie. Per caso, saprebbe anche dirmi qual è la fermata più vicina a via dei Mille?».

«Certo. Deve scendere a piazza Amedeo. Da lì via dei Mille è vicinissima: una cinquantina di metri appena».

«Va bene, grazie».

Benché prolungato da qualche minuto di ritardo nella partenza del treno, il viaggio di Alberto non fu di lunga durata: alle 17.40, infatti, era già disceso dal convoglio.

Uscito dalla stazione di piazza Amedeo, chiese a un passante di indicargli la vicinissima via dei Mille. E dopo qualche istante la stava già percorrendo. Giunto presso il numero civico dello studio legale dell’avvocato Rongaldi, passò sotto l’arcata di un ampio portone e, salutato il portinaio dello stabile, ne raggiunse, all’interno dello spazioso ed elegante ascensore in legno, il quinto piano.

Apertagli la porta, la segretaria lo invitò ad accomodarsi nell’ingresso, che fungeva da sala d’attesa. Poi fece capolino dalla porta semichiusa dell’attigua stanza, in cui si trovava l’avvocato, al quale, con fare pieno di riguardo, annunciò l’arrivo dell’assistito. Alberto intanto si era seduto su uno dei sei divanetti neri di pelle riservati ai clienti in attesa.

Il parquet lucido, color ciliegio, rendeva particolarmente accogliente la stanza, sulle cui pareti bianche erano esposti enormi dipinti, raffiguranti assemblaggi di figure sfumate in mezzo a sprazzi di colori eterogenei, apparentemente indecifrabili, ma anche immediatamente carichi di una suggestiva, quanto impalpabile, potenzialità espressiva.

«Prego, si accomodi», disse, rivoltasi ad Alberto, la segretaria, rimanendo ferma vicino alla stanza dell’avvocato. «Buonasera avvocato!», esclamò Alberto nell’entrare. «Buonasera. Prego, si accomodi!». La segretaria, uscendo, chiuse la porta. Il legale si alzò dalla sedia dietro la scrivania quanto bastava per raggiungere con la sua mano quella che Alberto gli stava porgendo.

Calvo, magro, e di bassa statura, l’avvocato Rongaldi era un sessantenne dal volto piuttosto rettangolare, reso severo dai baffi folti ed espressivo dagli occhi scuri e attenti, vicini alle sopracciglia e separati da un naso carnoso e tondeggiante. Indossava una camicia bianca e una cravatta rossa sotto un elegante gessato, del quale, essendosi seduto, si vedeva solo la giacca grigia.

Alberto si accomodò su una delle due sedie nere di pelle posizionate di fronte al legale, appoggiando sul pavimento il sacchetto di plastica che aveva in mano.

«E allora, signor Salvati, come mai non è più venuto in tribunale ieri?».

«Perché mi è successa una cosa incredibile e vorrei parlargliene».

«Dica pure!».

«Ieri ho conosciuto in treno quel frate cappuccino ucciso a Pozzuoli».

«Che cosa!?», esclamò il legale. «Ma…ma si riferisce proprio a quel frate della cui uccisione hanno parlato tutti i giornali?!».

«Sì, avvocato , mi riferisco proprio a lui».

Il legale si spostò in avanti e, sollevando leggermente il gomito destro, lo appoggiò sulla scrivania, portandosi la mano aperta sulla fronte. La notizia lo lasciava a dir poco perplesso. Avendo Alberto conosciuto don Eligio Clementi poco tempo prima della sua brutale uccisione, il primo angosciante interrogativo che sfiorò l’avvocato riguardava il possibile legame tra l’assenza del proprio assistito al processo e la morte del frate. Alberto, d’altronde, gliene stava parlando proprio per giustificare quella sua assenza…

«Dalla stazione di Formia a quella di Aversa don Eligio Clementi ha viaggiato nel mio stesso scompartimento», soggiunse Alberto.

«E anche lei è disceso alla stazione di Aversa?».

«No, io a Napoli».

L’avvocato Rongaldi, a questo punto, tirò un sospiro di sollievo, avendo realizzato di poter escludere un coinvolgimento diretto del proprio assistito nell’omicidio del frate.

«Ma vi erano altre persone con voi?».

«No, avvocato , nessun altro».

«Mi scusi, signor Salvati, che lei abbia avuto modo di conoscere quel frate, non spiega la sua assenza in tribunale!».

«Il fatto è che don Eligio aveva con sé una borsa e… quando il treno si è fermato alla stazione di Aversa… ecco quella borsa è rimasta nello scompartimento…».

Il legale continuava a non capire: anche questa circostanza, non sapendo Alberto che don Eligio sarebbe stato ucciso dopo qualche ora, non poteva giustificare la sua assenza al processo.

«Ebbene, avvocato, in quella ventiquattrore era contenuto un oggetto che apparteneva, lo posso affermare con certezza, a Milena De Lucias…».

«Un attimo!», intervenne a questo punto il legale, il quale, rivolgendogli il palmo aperto della sua mano destra, lo invitò a fermarsi: «Come mai conosce il contenuto di quella ventiquattrore?».

«L’ho aperta. L’ho aperta perché volevo restituirla a don Eligio, che mi sembrava un’ottima persona, anche se di lui ignoravo perfino il nome».

«E qual è l’oggetto di Milena che ha rinvenuto?».

«Una pietra cruciforme. Sì, un pietra inconfondibile, unica, che Milena trovò in riva al mare, e non esitò a conservare».

«E chi le dà la certezza che si tratta dello stesso oggetto?».

«La sua forma, il suo colore, ma sopratutto il fatto che, essendo opera della natura, non deriva da un processo umano di produzione in serie. Ecco vede», soggiunse Alberto sollevando il sacchetto di plastica ed estraendovi la collanina d’oro con la pietra di Milena, «questo è l’oggetto di cui stiamo parlando».

Dopo un attimo di esitazione, la mano destra del legale si aprì e si protese in avanti con il palmo verso l’alto. Alberto vi pose l’oggetto. E l’avvocato Rongaldi lo guardò da vicino in silenzio, girandolo e rigirandolo più volte, finché disse: «Effettivamente, non sembra un oggetto di cui si possa in natura trovare facilmente una copia perfetta. Una pietra simile sì, però! Non le pare?». Per un istante Alberto lo guardò un po’ accigliato. Poi, con un sospiro pieno di sicurezza, infilò una mano nella tasca del suo cappotto e vi estrasse una fotografia, che subito mostrò al legale, affermando che le due persone fotografate erano Edvige e la piccola Milena.

6. Continua

(il settimo capitolo sarà in rete lunedì 29 aprile, dalle ore 8)