Il Comune di Ercolano assume 14 diplomati: domande entro il 29 agosto

Nuovi posti di lavoro in Campania, per diplomati, grazie ai concorsi per 14 assunzioni indetti dal Comune di Ercolano. Sono stati pubblicati, infatti, tre avvisi di manifestazione di interesse per l’utilizzazione di graduatorie finalizzate a inserimenti a tempo indeterminato in vari ruoli professionali.

Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 29 agosto 2022 riguardano i seguenti ruoli professionali:

n. 5 posti per Istruttore di Vigilanza;

BANDO (PDF 256 kb) e DOMANDA (PDF 51 kb)

n. 2 posti per Istruttore in area tecnica tecnico-manutentiva;

BANDO (PDF 256 kb) e DOMANDA (PDF 51 kb)

n. 7 posti per Istruttore in area amministrativa.

BANDO (PDF 255 kb) e DOMANDA (PDF 51 kb)

Gli interessati ai concorsi sono invitati a leggere con attenzione i bandi sopra allegati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale serie Concorsi ed esami n. 60 del 29-07-2022.