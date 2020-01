Il Comune di Napoli: Città offesa dal sito dell’Asl di Verona. Le scuse non bastano, pronti a chiedere i danni

Lo sportello “Difendi la città” del Comune di Napoli verificherà “la sussistenza della richiesta di risarcimento dei danni di immagine nei confronti di Napoli” in relazione al modulo dell’azienda sanitaria Ulls 9 Scaligera nel quale la città di Napoli veniva indicata come metro di paragone in negativo per misurare gli effetti delle radiazioni subite dal paziente sottoposto a tomografia computerizzata cone beam (Cbtc). Lo fa sapere Flavia Sorrentino, delegata all’Autonomia del Comune di Napoli e responsabile dello sportello che raccoglie le segnalazioni di “offese alla città di Napoli”, spiegando che lo sportello “intende proseguire” nonostante oggi siano arrivate le scuse della Ulss 9 Scaligera e il testo “lesivo dell’immagine di Napoli” sia stato eliminato. “In questi mesi – spiega Sorrentino – tanti cittadini, veneti e non, hanno firmato un consenso in cui si specifica che una radiografia può essere pericolosa come un periodo di soggiorno a Napoli. In questo modo sono cresciuti odio e diffidenza e molti avranno cancellato le vacanze. Va dato un esempio forte. Le scuse non bastano”, conclude.