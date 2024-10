Il Comune di Napoli ricorda Eduardo De Filippo a 40 anni da morte

Il 31 ottobre 1984 moriva Eduardo De Filippo, maestro del teatro napoletano e icona della drammaturgia internazionale. A quarant’anni dalla scomparsa, l’Amministrazione comunale di Napoli , per volontà del sindaco Gaetano Manfredi, gli rende omaggio con numerose iniziative di carattere culturale. Si parte giovedì 31 ottobre, alle ore 21, quando è prevista la proiezione pubblica e gratuita del film «Questi fantasmi» al Teatro San Ferdinando, promossa e organizzata dal Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, la Fondazione Eduardo De Filippo e il Comune di Napoli , in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, che ha curato il restauro della pellicola. Il Comune sostiene l’evento nell’ambito del progetto di promozione della cultura cinematografica «Cohousing Cinema Napoli », che mira a favorire la produzione di opere dell’audiovisivo in città e lo sviluppo del comparto attraverso attività culturali e di formazione. Interpretato da Renato Rascel, Maria Frau, Erno Crisa, Franca Valeri e Ugo D’Alessio, il film, realizzato nel 1954 e tratto dall’omonima opera teatrale, con sceneggiatura dello stesso Eduardo, Mario Soldati e Giuseppe Marotta, viene presentato nella copia restaurata nel 2024 dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo, presso il laboratorio CSC Digital Lab. Per il restauro sono stati utilizzati i negativi di scena e colonna originali, integrati nelle parti più rovinate con un lavoro sonoro. La figura di Eduardo è stata e continua ad essere, inoltre, al centro della terza edizione di «Affabulazione. Espressioni della Napoli policentrica», la rassegna di teatro, musica e danza organizzata e promossa dal Comune di Napolie finanziata dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, per la valorizzazione della cultura partenopea attraverso la realizzazione di laboratori e spettacoli diffusi. Nell’ambito di «Affabulazione», proprio il 31 ottobre giorno del quarantennale della scomparsa del maestro, l’associazione Domenico Scarlatti presenterà lo spettacolo «Eduardo, Sik Sik e altre storie», con Roberto Del Gaudio ed Elisabetta D’Acunzo (ore 19.00 , Salone degli aviatori dell’aeroporto militare Ugo Niutta a Capodichino). In scena anche i partecipanti del laboratorio teatrale che la stessa associazione ha svolto nei mesi di settembre e ottobre. Nel corso del 2024, inoltre, il Teatro Stabile delle Arti Medioevali ha organizzato un laboratorio teatrale dal titolo «Eduardo ne Le quattro morti di Pier Paolo Pasolini», con Annamaria Sapienza e in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo (tenutosi l’8 settembre nell’anfiteatro del Parco Attianese di Pianura); l’associazione Igor Stravinsky ha presentato «La cantata dei giorni dispari… Napoli milionaria!», con Mariano Rigillo, Cicci Rossini e l’ensemble lirico Stravinsky (lo spettacolo si è tenuto il 13 settembre nella Chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo a Ponticelli) ; l’associazione Collegium Philarmonicum ha proposto «Io vulesse truvà pace», con Massimiliano Gallo e l’ensemble strumentale diretto da Mimmo Napolitano (l’evento si è tenuto il 5 ottobre nella Chiesa di San Francesco e Santa Chiara Ed ancora,). l’associazione Maria Malibran ha messo in scena « Napoli è milionaria», da un’idea di Raffaella Ambrosino su testo di Vincenzo Doriano De Luca, liberamente ispirato alla commedia di De Filippo (l’appuntamento si è tenuto lo scorso 24 ottobre al Centro Direzionale).

