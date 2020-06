Il Comune Pozzuoli: Stop al pagamento della Cosap per otto mesi

L’amministrazione comunale di Pozzuoli esonera per otto mesi, fino al 31 ottobre prossimo, dal pagamento della Cosap (tassa di occupazione di suolo pubblico) tutte le attività commerciali e di ristorazione. Inoltre si potrà chiedere una nuova autorizzazione o un ampliamento dello spazio già concesso, nel rispetto di alcuni parametri, sempre a costo zero. La decisione dell’amministrazione comunale è avvenuta in accordo con la maggioranza del civico consiglio. In pratica è stato approvato un atto deliberativo che recepisce il Decreto Legge del 19 maggio e dispone “ulteriori misure, di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale, al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese con il Dpcm del 10 aprile 2020”. L’esenzione, a differenza del governo, che la applica dal mese di maggio, a Pozzuoli comprenderà marzo ed aprile, mesi in cui le attività sono rimaste chiuse. Per l’utilizzo di ulteriori spazi è richiesto di garantire viabilità pedonale, rispetto delle norme del Codice della Strada per la sicurezza della circolazione veicolare e diritti di accesso alle proprietà private e alle aree condominiali. Le istanze potranno essere inviate anche per via telematica.