Il concerto evento “San Siro Dance” di Gabry Ponte è sold out

Milano, 15 apr. (askanews) – È ufficiale: “San Siro Dance” powered by RTL 102.5, il concerto evento di Gabry Ponte in programma il prossimo 28 giugno allo Stadio San Siro, è sold out! Un traguardo straordinario che segna un momento d’oro per il DJ e produttore italiano #1 al mondo per ascolti su Spotify.

Il 2025 si conferma infatti un anno irripetibile per Gabry Ponte: tutto è iniziato a febbraio con l’energia travolgente di Tutta l’Italia, brano presentato sul palco dell’Ariston durante la serata finale del Festival di Sanremo, che ha conquistato il pubblico. A marzo, la vittoria al San Marino Song Contest ha aggiunto un nuovo importante capitolo alla sua carriera: Gabry Ponte rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest, in programma a maggio a Basilea.

Con “San Siro Dance”, Gabry Ponte entra nella storia come il primo DJ ad esibirsi sul leggendario palco dello stadio milanese, uno dei templi mondiali della musica e dello sport.

L’evento sarà una grande festa all’insegna del divertimento, in cui verranno celebrati quei successi che hanno fatto scatenare intere generazioni.

Nel frattempo, comincia la sua carriera solista e i suoi primi singoli e remix compaiono da subito nelle classifiche europee. Nel 2014 entra nella classifica dei Top 100 DJ al numero 61. Nell’estate 2019 co-produce il successo europeo “Monster” (oltre 350 milioni di stream su Spotify) insieme al giovane produttore austriaco LUM!X.