Il Concorsone in Campania ai tempi del Coronavirus: termoscanner e tende mediche

Termoscanner all’ingresso dei padiglioni, due tendostrutture mediche per eventuali approfondimenti sanitari, personale che sanifica le sale nel corso del concorso. Queste le misure di sicurezza contro il coronavirus che sono state adottate questa mattina alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dove e’ partito regolarmente il concorso della Regione Campania per l’assunzione di 641 nuovi addetti dei centri dell’impiego. Il concorso, organizzato dalla direzione lavoro della Regione Campania, e’ partito questa mattina nei tre padiglioni della Mostra d’Oltremare dove erano convocati i primi duemila candidati dei 60.000 che hanno presentato la domanda. Da domani ci saranno due turni per i concorsi fino al 27 marzo. Oltre ai termoscanner all’ingresso, gli organizzatori hanno distribuito kit individuali con gel di sanificazione e dispenser di gel sono anche distribuiti nelle sale.