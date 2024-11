Il Conservatorio di Benevento porta alla Carnegie Hall gli antichi canti liturgici della tradizione sannita

La straordinaria tradizione dei canti beneventani arriva per la prima volta a New York – il 19 e 20 novembre – con una due giorni organizzata dal Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento. Il progetto si intitola “Voices of Heritage: From Beneventan Manuscripts to Modern Music, Through the Lens of Innovation (“Voci del patrimonio: dai manoscritti beneventani alla musica moderna, attraverso la lente dell’innovazione”) e celebra l’eredità degli antichi canti documentati nei manoscritti beneventani con un focus sulla loro evoluzione nella musica contemporanea. Un’occasione unica – rivolta non solo alla comunità italiana – che permetterà di scoprire la ricchezza del Canto Beneventano, risalente al VII-VIII secolo.

Oggi, martedì 19 novembre, all‘Istituto Italiano di Cultura si tiene una discussione sui manoscritti moderata dalla docente di musicologia Luisa Nardini, The University of Texas, Austin. Prendono parte al workshop: Caterina Meglio, Presidente del Conservatorio di Benevento “Nicola Sala” e Giuseppe Ilario, Direttore dell’istituzione sannita; Pierpaolo Limone, Rettore dell’Università Telematica Pegaso; Debra Lacoste, McGill University e il Maestro Giovanna Riboli, Direttrice della Schola Cantorum “Nicola Sala”.

Domani, mercoledì 20 novembre, la Schola Cantorum “Nicola Sala” terrà un concerto a Carnegie Hall, con la direzione del Maestro Giovanna Riboli. La conduzione dell’evento sarà affidata all’attrice teatrale Daria D’Aloia, che guiderà il pubblico attraverso le diverse fasi del recital, arricchendo l’esperienza con approfondimenti sul contesto storico e culturale dei brani eseguiti. Il programma musicale comprenderà canti liturgici monodici trascritti direttamente dalle fonti dell’XI secolo.

Caterina Meglio: L’iniziativa celebra una delle tradizioni più antiche del Sud Italia

“Siamo estremamente orgogliosi di portare per la prima volta a New York il mistero e la bellezza del Canto Beneventano, una delle testimonianze più antiche e preziose del nostro patrimonio musicale. Queste giornate newyorkesi non solo celebrano un’eredità culturale senza tempo, ma sono anche un’occasione per riflettere sulla capacità della musica di unire culture e generazioni”, dice Caterina Meglio, Presidente del Conservatorio di Benevento”.

“Guidato dal Conservatorio di Musica di Benevento in collaborazione con il Conservatorio di Campobasso e l’Università Pegaso – sottolinea Meglio -, questo progetto mira a migliorare la portata globale di due prestigiose istituzioni artistiche del Sud Italia, riconosciute per il loro contributo vitale al patrimonio musicale italiano. L’Università Pegaso assumerà un ruolo di primo piano nella digitalizzazione dei manoscritti beneventani, rendendo questi tesori storici accessibili online agli studiosi e al grande pubblico”.

Influenza sulla musica contemporanea

Oltre a ripercorre il viaggio di questi antichi canti, conservati nei manoscritti, l’iniziativa, contina la Presidente del Conservatorio di Benevento – esplora la loro profonda influenza sulla musica contemporanea, offrendo una nuova prospettiva su questa straordinaria eredità culturale. Più che un omaggio alla ricca storia dell’Italia, il progetto invita un pubblico globale a scoprire il mistero e la bellezza del canto beneventano. Per la prima volta, questa forma d’arte senza tempo sarà presentata a New York City, dimostrando il potere universale della musica di trascendere i confini, unire generazioni e unire culture diverse”.

Giuseppe Ilario: Esibizione che testimonia l’eccellenza del nostro Conservatorio

“L’esibizione della Schola Cantorum Nicola Sala su uno dei palcoscenici più prestigiosi al mondo come Carnegie Hall è un onore immenso e un traguardo che testimonia il lavoro e l’eccellenza del nostro Conservatorio – aggiunge Giuseppe Ilario, Direttore del Conservatorio di Benevento -. Questo progetto rappresenta non solo un’occasione unica per condividere con un pubblico internazionale l’inestimabile valore della tradizione musicale beneventana, ma anche una conferma della qualità e del talento che il nostro istituto coltiva ogni giorno”.

Punto di riferimento

“Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento – ricorda Ilario – è una prestigiosa istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica, rinomata a livello nazionale e internazionale per la qualità e la diversità dei suoi programmi accademici. Istituito per promuovere l’educazione musicale e formare professionisti nel settore, il Conservatorio è diventato un punto di riferimento culturale per studenti, educatori, professionisti e appassionati di musica. Sotto la guida visionaria di Giovanna Riboli, la Schola Cantorum è emersa come un prestigioso ensemble specializzato in musica sacra e profana, con particolare enfasi sul canto beneventano. Composto da studenti del Conservatorio, il coro si è guadagnato consensi per le sue esibizioni espressive e la dedizione nel far rivivere la musica liturgica medievale. Questo evento storico è più di un concerto: è una potente testimonianza della capacità duratura della musica di preservare, celebrare e innovare la tradizione per le generazioni future”.

IL CORO – La direttrice Giovanna Riboli ha creato un ensemble di eccezionale capacità artistica, concentrato nella riscoperta e nell’esecuzione di musica sacra e profana, con particolare attenzione al canto beneventano: la Schola Cantorum “Nicola Sala”, composta da studenti del Conservatorio. Sotto la sua direzione, il coro ha preso parte a numerosi concerti e festival, sia nazionali che internazionali, e si è distinto per le brillanti interpretazioni e la profonda espressività delle sue esecuzioni. Il coro è particolarmente apprezzato per l’impegno a valorizzare e promuovere il patrimonio della musica liturgica medievale.

IL PROGETTO – Guidato dal Conservatorio di Musica di Benevento in collaborazione con il Conservatorio di Campobasso e l’Università Pegaso, mira a rafforzare la strategia internazionale di due istituzioni di alta formazione artistica e musicale del sud Italia (AFAM), rinomate per il loro contributo al patrimonio musicale italiano. L’Università Pegaso svolgerà un ruolo strategico nella digitalizzazione dei manoscritti beneventani, rendendoli disponibili online a studiosi esperti e al grande pubblico.