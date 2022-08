Il Conservatorio di Venezia a caccia di musicisti: Diamo lavoro a ex allievi, diplomati, laureati e professionisti

Il “Benedetto Marcello” di Venezia “offre lavoro a musicisti diplomati/laureati che possano supportare le molteplici attività di produzione del Conservatorio e dell’orchestra, delle classi di musica da camera e d’insieme, i master di pianoforte e oboe, le classi di canto ecc. Un’occasione per avvicinarsi al mondo del lavoro per i neo laureati in un settore come quello della musica, in cui è davvero difficile trovare collocazione, soprattutto se si è alle prime armi. Si ricercano in particolare – si legge in un comunicato – ex allievi o diplomati di altri conservatori, ma anche professionisti: pianisti e clavicembalisti collaboratori, strumentisti di arpa, basso tuba, clarinetto, contrabbasso, corno, fagotto, flauto, oboe, strumenti a percussione con obbligo di timpani, tromba, trombone, trombone basso, viola, violino e violoncello. I bandi aperti sono tre e hanno scadenze diverse che variano dal 1° settembre al 15 ottobre. Sono reperibili alla sezione “bandi di concorso” del sito del Conservatorio www.conservatoriovenezia.eu”. “Contiamo di avere le graduatorie degli idonei pronte per i primi di novembre quando comincerà il nuovo anno accademico 2022/2023 – spiega il direttore del Conservatorio Roberto Gottipavero -. Abbiamo in programma un fitto calendario di appuntamenti e abbiamo necessità di collaboratori esterni qualificati che affianchino e supportino i nostri studenti. Per loro è fondamentale potersi confrontare con un professionista, e per gli ex-studenti è un’opportunità poter vivere con lo strumento, con la musica piuttosto che con le solite lezioni private o le supplenze nelle scuole. Crediamo sia un mezzo per avvicinare al mercato del lavoro musicale chi ha studiato in Conservatorio”.(