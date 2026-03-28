Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per il riordino degli Irccs

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri, in esame definitivo, il decreto legislativo per il riordino degli IRCCS. Il riordino punta a creare e sviluppare reti di ricerca di eccellenza, aperte anche a collaborazioni nazionali e internazionali, potenziare la ricerca clinica con nuove figure professionali dedicate e aumentare la trasparenza e il controllo sulle attività di ricerca.

“E’ un passaggio fondamentale per una ricerca sanitaria più forte in Italia, sempre più integrata con assistenza e formazione e al servizio della salute pubblica – dichiara Maria Rosaria Campitiello Capo Dipartimento della prevenzione e della ricerca del Ministero della Salute -. Con questo provvedimento, fortemente voluto dal ministro Schillaci che ringrazio, rafforziamo la governance degli IRCCS e valorizziamo le competenze scientifiche e manageriali, puntando su qualità e merito. È un passo concreto verso una sanità più innovativa, capace di affrontare le sfide del futuro mettendo sempre al centro la salute dei cittadini”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).