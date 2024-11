Il Consolato algerino a Napoli celebra i 70 anni dalla liberazione: cerimonia al Circolo dell’Unione

Il Consolato Generale dell’Algeria a Napoli, sotto la direzione del Console Chaouki Chemmam, ha organizzato due eventi di grande importanza per celebrare il 70° anniversario dell’inizio della guerra di liberazione dell’Algeria, che ebbe inizio il 1° novembre 1954. Questi eventi sono stati resi possibili grazie al sostegno del Comune di Napoli e hanno visto una partecipazione entusiastica della comunità locale.

Il primo evento è stato una Settimana Culturale che si è svolta dal 19 al 23 novembre presso il Convento di San Domenico Maggiore. Durante questa settimana, i visitatori hanno avuto l’opportunità di ammirare una mostra di opere d’arte, gioielli tradizionali e abiti tipici dell’Algeria. La mostra è stata arricchita dalla partecipazione della Galleria d’Arte Gaya, che ha esposto alcune delle sue opere più rappresentative. Inoltre, il Consolato ha organizzato una visita speciale per due scuole locali, offrendo agli studenti l’occasione di scoprire la storia e la cultura algerina, così come l’importante ruolo del Consolato nel sostenere le relazioni culturali tra i due paesi.

Il secondo evento significativo si è tenuto il 21 novembre presso il Circolo Nazionale dell’Unione, con la partecipazione di tutte le autorità nazionali delle sei regioni del sud Italia. La cerimonia di commemorazione, molto attesa, ha visto la presenza di numerosi ospiti illustri, tra cui il Rappresentante del sindaco di Napoli. Il sindaco di Napoli ha offerto il suo sostegno alla causa algerina, una dimostrazione tangibile dell’amicizia tra i popoli di Italia e Algeria.

Un momento storico e simbolico della cerimonia è stato l’illuminazione di Piazza del Plebiscito con i colori della bandiera algerina, un gesto mai visto prima nella storia di Napoli. Questo gesto ha rappresentato un forte segno di amicizia e solidarietà tra l’Algeria e l’Italia, consolidando ulteriormente i legami culturali e politici tra i due paesi.

Questi eventi hanno celebrato non solo un’importante data storica per l’Algeria, ma anche il rafforzamento delle relazioni tra i popoli algerino e italiano, sottolineando l’importanza della memoria storica e della cooperazione culturale.

1 di 11