Il Consolato del Giappone a Milano celebra la festa dell’Imperatore

L’8 febbraio 2023, il Consolato Generale del Giappone a Milano di cui il Console Generale Amamiya Yuji , ha organizzato un ricevimento per celebrare il Sua Maestà l’Imperatore.

All’inizio del ricevimento, Sayumi Kaneko, che studia canto a Parma nell’ambito del Programma di perfezionamento all’estero per artisti emergenti dell’Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone, ha cantato gli inni nazionali giapponese e italiano. Ha eseguito due tradizionali canzoni giapponesi.

Nel suo intervento, il Console Generale Amamiya ha rivolto il proprio augurio a Sua Maestà l’Imperatore, citando la sua dichiarazione nel discorso di Capodanno: “Prego che il nuovo anno sia un anno di speranza e di progresso per il nostro Paese e per i popoli del mondo”. Il Console Generale ha inoltre ricordato la visita in Italia del premier Kishida, in qualità di presidente del G7, all’inizio di quest’anno, nel corso della quale lui e la Presidente del Consiglio Meloni hanno deciso di elevare il rango delle relazioni tra i due Paesi rendendoli “partner strategici”. Ha espresso, inoltre, le sue alte aspettative per la partecipazione dell’Italia all’Expo di Osaka-Kansai nel 2025.

Al ricevimento hanno partecipato alcuni sindaci del Nord Italia – il sindaco di Asti Maurizio Rasero, il sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi e il sindaco di Faenza Massimo Isola – che il Console Generale aveva incontrato nel corso dell’anno passato. Erano presenti all’incirca 170 ospiti, tra cui i rappresentanti della Regione Lombardia e altre autorità, i Consoli Generali di diversi Paesi e vari esponenti della comunità giapponese del Nord Italia.

Per testimoniare il proprio sostegno alle aziende giapponesi nel periodo post-pandemia, il Consolato ha scelto di organizzare il ricevimento di quest’anno presso Tenoha Milano, un locale che propone oggetti e beni alimentari giapponesi. Nel locale, decorato con i bonsai di Crespi Bonsai e le composizioni di ikebana dell’Atelier Tokuda, gli ospiti hanno potuto assaporare sake e whisky giapponesi, assistere alla preparazione del sushi offerto dallo chef Ichikawa, “Good Will Ambassador” della cucina giapponese, e gustare la carne di manzo giapponese (wagyū) preparata dalla chef della Residenza del Console Generale. Nel corso dell’evento è stato inoltre servito il tè artigianale della città di Shizuoka e sono stati proposti i dolci giapponesi dell’azienda Newest, mentre le attrazioni turistiche del Giappone erano presentate agli ospiti a cura della JNTO.