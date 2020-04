Il Consolato della Corea del Sud a Milano apre una linea anti emergenza con i connazionali

Il sito del Consolato Generale di Corea a Milano di cui il Console Generale YOO Hye Ran informa che dal 1 aprile 2020, il governo coreano ha implementato le misure obbligatorie di quarantena presso il proprio domicilio, o presso una sruttura per tutti i passeggeri provenienti dall’estero.

A tale proposito, l’esenzione di quarantena può essere concessa ai cittadini stranieri entrano in Corea per breve soggiorno per la finalità pubblica o umanitaria.

​Se si risulta di avere uno dei seguenti motivi per l’esezione di quarantena, inviare la richiesta di esenzione di quarantena , la copia del passaporto e altri documenti necessari all’indirizzo e-mail del Consolato (milano@mofa.go.kr).

​A causa di chiusura temporanea degli uffici consolari, la domanda può essere accettata solo via email. Per informazioni, si può chiamare anche al 02.4537.3312/02.4537.3312. Mot ivi per l’esenzioni di quarantena sono: 1) Motivi importante per business (contratto, investimento, ecc) 2) Motivi academici (conferenze internazionali) 3) Altri motivi pubblici o umanitari 4) cure mediche urgenti, decesso o funerale della famiglia immediata ​.

​Anche i viaggiatori muniti del certificato di esenzione di quarantena dovranno sottoporsi a un test diagnostico di COVID-19 presso una clinica aeroportuale o un’altra struttura di ispezione. Se il test risulta negativo, sono soggetti a sorveglianza attiva anziché in quarantena e vengono telefonicamente effettuati check up regolari del una volta al giorno.

​La necessità di sorveglianza attiva richiede : installazione dell’app che obbliga inserire ogni giorno i sintomi e verifiche telefoniche una volta al giorno.