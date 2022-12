Il Consolato italiano di Londra apre i suoi uffici

Per la prima volta il Consolato Generale d’Italia a Londra, di cui il Console Domenico Bellantone mostra tutti i suoi uffici facendo vedere come operano quotidianamente per i connazionali. A realizzare il servizio video è stata London ONE radio grazie al consenso del Console Generale Domenico Bellantone che ha sottolineato tutti i progressi fatti finora grazie a nuove iniziative da poco introdotte. A causa di Brexit e Covid, molti servizi consolari hanno subito un rallentamento che ha generato insoddisfazioni da parte dei connazionali. Tra i diversi servizi, quello che richiedeva maggiore attenzione era l’ufficio passaporti che, grazie all’intervento del Console Generale Domenico Bellantone, ora inizia a dare ottimi risultati. La prima operazione che ha giovato alla velocizzazione di rinnovo e rilascio passaporti è stata la nascita di canali dedicati a persone quali: over 70, donne in stato di gravidanza, minori di 12 anni e disabili. Queste persone infatti non devono prendere appuntamento per rinnovo o rilascio passaporto. Un’altra novità, che ha migliorato anche il servizio passaporti, riguarda le prenotazioni di appuntamenti sulla piattaforma online Prenot@ami dove ora sono disponibili più slots in diversi orari e non più solo nello slot delle ore 23.00 come in precedenza. Il Consolato Generale d’Italia a Londra non svolge solo pratiche relative ai passaporti, ma ci sono altri servizi di stato civile, notarile, accademico. Basti pensare che ogni anno vengono svolti 800/900 atti notarili, aumentano le pratiche AIRE, esattamente da inizio anno 2022 sono state completato 44 mila pratiche.