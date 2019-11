Il Consolato tedesco a Benevento per un’iniziativa sulla caduta del Muro di Berlino

In questi giorni si sono avute una miriade di celebrazioni per la ricorrenza della Caduta del muro di Berlino, un evento epocale che per molti rappresenta l’anelito della dismissione di tutti i muri esistenti al mondo; pet altri fu un meccanismo di difesa contro ok ritorno di ferventi reazionari che in alcune parti del mondo sembrano far parte di un dna. In queste mattine si è celebrato l’inaugurazione della mostra storico-letteraria, realizzata dal Goethe Institute e organizzata dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici all’istituto paritario “De La Salle”, unica tappa in Campania visitabile fino 23 marzo prossimo . Il Console Onorario tedesco a Napoli Giovanni Caffarelli , è stato a Benevento per presenziare la manifestazione.

Già a Marzo di quest’anno si è avuta una manifestazione a Benevento con il medesimo obiettivo: Un inno alla tolleranza e alla costruzione di ponti tra popoli: è questo il messaggio che volle lanciare la mostra dal titolo “1989 – 30 anni dalla caduta del muro“, voluta e realizzata dal Goethe Institute di Roma in collaborazione con la Scuola Superiore Internazionale per Mediatori Linguistici dell’Università “Giustino Fortunato” e allestita all’istituto De La Salle di Benevento per ricordare il trentennale della caduta del muro di Berlino. Il taglio del nastro, per l’unica tappa in Campania della mostra storico-letteraria, avvenne alla presenza , anche in questa occasione, alla presenza del Console Onorario della Germania in Italia Giovanni Caffarelli che spiegò cosa è cambiato dopo 30 anni in Germania e nei rapporti con l’Italia e con il mondo.

Trentacinque pannelli in stile graffista dell’illustratore e fumettista tedesco Henning Wagenbreth riprodussero e sintetizzarono le riflessioni contro l’intolleranza la diffidenza e la paura contenute nei libri di dieci scrittori: Dal “L’uomo che aveva paura del genere umano” di Andrea Camilleri, all’”Uomo che non amava il proprio lavoro” della polacca Olga Tokarczuk, da “Giovannino e il re” del ceco Jiri Kratochvil, a “Il Muro Bianco” della russa LjudmilaPetrusevskaja, da “A prezzo d’occasione” dell’ungherese MiklosVamos, a “Il muro di Natale” del francese Didier Daeninckx, “Quasi una fabia” del tedesco Ingo Schulze, a “Anche i bambini sono dei civili” del tedesco Einrich Boell, fino a “Il muro e le stelle” dello spagnolo Elia Barcelò, e “L’ebreo andorrano” dello svizzero Max Frisch, gli spunti di riflessione sono molteplici e variegati e “rispondono al bisogno di mantenere viva la memoria tra le nuove generazioni”, come ha spigato la dirigente dell’istituto paritario, Maria Buonaguro e di “non dimenticare che ancora oggi nel mondo esistono muri visibili e invisibili” come sottolineò il vicario della Scuola Superiore Internazionale per Mediatori Linguistici dell’Università “Giustino Fortunato”, Paolo Palumbo.

Numerosi gli studenti provenienti dagli istituti cittadini e della provincia con corsi di tedesco, che hanno partecipato in queste due occasioni, dopo l’inaugurazione della mostra, all’incontro con il console Caffarelli introdotto con l’inno nazionale tedesco e quello italiano.

Oggi i muri sono al centro delle discussioni anche internazionali, perché caduto quello più noto se ne formano oggi tanti anche se le dimensioni non sono le stesse. Il ricordo di quel concerto che vide Roger Waters ex leader dei Pino Floyd , ergersi sui mattoni che cadevano e riproporre le hit del magico gruppo con dei redivivi Skorpions non si stacca dalla mente di moltissimi giovani e rappresenta anche una riflessione e monito. Se il muro per alcuni leader della terra può sembrare una necessità è fondamentale che le forze diplomatiche oggi debbano fare un lavoro molto più certosino per evitare che a questa esigenza si arrivi. La pace non è un meccanismo che entra in gioco quando il pericolo di conflitto è altissimo , ma deve essere un meccanismo da porre sin dall’inizio per fare in modo che la cultura diplomatica sia efficace alla base dei rapporti tra Paesi.