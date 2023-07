Il console degli Usa a Firenze alla mostra “Cetamura 50”

La Console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta, si è recata a fine Giugno 2023 a Gaiole in Chianti, per la visita della mostra “Cetamura 50”, dedicata ai cinquanta anni di ricerca archeologica sul sito di Cetamura. La Console, che per impegni non aveva potuto partecipare alla cerimonia di inaugurazione, a cui era stata inviata dall’amministrazione comunale, ha deciso di fare una visita in forma privata. Ad accoglierla sono intervenuti il sindaco Michele Pescini con la Giunta comunale e l’archeologa Nancy de Grummond, docente di etruscologia presso la Florida State University, che dal 1983 ha diretto gli scavi a Cetamura. “Abbiamo accolto con piacere la Console Ragini Gupta, – afferma il sindaco Michele Pescini –e siamo molto orgogliosi che abbia potuto apprezzare il valore di questo evento espositivo che rappresenta un’anteprima di ciò che sarà possibile ammirare nel futuro museo ‘Alle origini del Chianti’. La visita della Console suggella un rapporto proficuo e di lunga durata che si è instaurato fra Gaiole in Chianti e la Florida State University. L’università americana ha avuto un ruolo da protagonista in questi 50 anni di storia del sito archeologico di Cetamura, con le campagne di scavo condotte dalla dottoressa Nancy de Grummond, alla quale abbiamo voluto intitolare anche una delle sale del museo, che inaugureremo a dicembre. La Console ci ha promesso che tornerà a trovarci per conoscere le molte altre nostre ricchezze.” “Cetamura 50” resterà visitabile fino al 15 settembre.